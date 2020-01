¡Sia anuncia que ha adoptado un hijo!

Por Bang Showbiz @CARASmexico

La cantante Sia ha realizado una serie de inesperadas revelaciones en el marco de un reportaje de la revista GQ dedicado al famoso DJ Diplo, que resulta ser uno de sus colaboradores habituales y un buen amigo.

En sus declaraciones, la estrella de la música reconoce que siempre se ha sentido atraída por el productor porque es “una de las personas más atractivas y con más talento” que conoce y, pese a ello, sigue conservando un carácter humilde y “una autoestima sorprendentemente baja”.

Sin embargo, ella jamás ha tratado de llevar su especial amistad un paso más allá porque a día hoy, según ha anunciado de pasada y sin entrar a dar más detalles, su nuevo papel de madre ocupa todo su tiempo libre.

“Gran parte de nuestra interacción se basa en intentar no acostarnos juntos para no acabar arruinando nuestra relación profesional, porque es un hombre increíblemente sexy. Este año incluso le envié un mensaje diciéndole: ‘Eres una de las cinco personas en este mundo que me atrae sexualmente. He decidido permanecer soltera por el resto de mis días y acabo de adoptar un hijo, por lo que no tengo tiempo para nada romántico… Pero si estás interesado en sexo sin ataduras, avísame'”, afirma Sia en la conversación que ha mantenido con la mencionada publicación.

El pasado mes de mayo, la intérprete desveló por primera vez su deseo de convertirse madre tras quedar inmensamente conmovida por las historias recopiladas en una serie documental de la HBO titulada ‘Foster’ acerca del sistema de acogida de menores en Los Ángeles, que mostraba algunos de los casos más estremecedores pero también inspiradores con los que lidian día tras día los trabajadores sociales.

La dura historia de un adolescente de 16 años llamó especialmente su atención entre todas las demás porque el joven se había pasado la mayor parte de su vida saltando de un hogar de acogida a otro y Sia se ofreció a través de Twitter a abrirle las puertas de su casa mientras iniciaba los trámites correspondientes para adoptarle, aunque en los meses posteriores no volvió a mencionar ese asunto.

