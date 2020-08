El noviazgo que desconocíamos de Sex and the City

View this post on Instagram

HAPPY COSMOPOLITAN DAY! Here’s to girlfriends, friendship and bringing the funny!!!! ❤️💛❤️ Thank you to @splashmixers for the fab mixer! #cosmopolitanday #sexandthecity #istherestillsexinthecity #girlfriends #newyork #newyorkcity #bookstagram #writersofinstagram @splashmixers #vodkadrinks