¡Chantal Torres revela el nombre de su bebé!

La socialité reveló el nombre que llevará su primogénita, así como las opciones que tenía y el significado del que eligió.

¡Chantal Torres y Miguel Torruco ya tienen el nombre que llevará su hija! Fue la socialité quien reveló el que eligieron.

Además, también compartió el proceso de elección y el significado del nombre que eligieron.

“Me moría por hacer este video, seguramente ustedes también de verlo, yo sé que me tardé mucho en revelar el nombre de mi bebé, pero quería contarles todo lo que hay detrás, las opciones que tenía antes, cómo llegamos a este nombre tan bonito, tan lindo y también con un significado también muy, muy lindo”, comenzó su clip que compartió en su cuenta Instagram.

“Vamos a comenzar con que Chantal siempre tuvo nombres en la cabeza muy exóticos, a tal grado que cuando se enteraron (de su embarazo) comenzaron a decir ‘Chanty, ¿cómo se va a llamar? Y tal, tal, tal’ y todos los nombres que se sabían desde siempre, que me han encantado, muchos de ellos muy exóticos, muchos de ellos van a decir ‘¿es en serio?’, pero pues sí, no me gustaron los nombres comunes jamás, pero me tuve que ir por un intermedio”, dijo.

Durante el video, la socialité reveló que entre sus nombres favoritos estaban Cósima, Chloé, Antonella, Tessa, Aitana o Amaya.

Incluso reveló que el nombre de su sobrina Sienna, hija de su hermana Michelle, fue una recomendación de ella, pues “me gustaban los nombres fuertes, nombres diferentes”, aseguró.

“Para esto pensábamos que era niño, todo mundo me tocaba la panza y me decían ‘No es niño y Miguelito, Miguelito’, entonces llevábamos diciéndole a mi bebé Miguel muchísimo tiempo, y estaba regalado porque se iba a llamar como el papá, al papá le hace ilusión, no pasa nada, entonces sería Miguel. Mi papá se llama Miguel, mi hermano se llama Miguel, como ya lo saben y yo decía, ‘un Miguel más, no pasada nada, es un nombre muy lindo. ¡Venga’”, recordó.

Sin embargo, pronto se reveló que el bebé que esperaba es una niña, por lo que ella estaba emocionada con los nombres que ya tenía en su cabeza como posibles opciones.

Hasta que recibió algunos comentarios en los que los elegidos por ella no fueron del total agrado de su esposo. Así que tuvo que comenzar a buscar nuevamente.

Afortunadamente su hermana le obsequió un libro de nombres, por lo que se dio a la tarea de buscar algunos cortos y con un significado que le hiciera sentido.

La tarea no fue sencilla, pues los que ella elegía para Mike Torruco no era del total agrado.

Hasta que llegó al nombre de Emma…

“Casi no conozco a ninguna Emma, quizás ustedes sí pero yo en mi círculo no”, dijo.

“Me encantó, se me hizo corto, se me hizo lindo y cuando me metí a ver el significado es ‘La que es fuerte’(…) y describe una personalidad soñadora, guerrera, que busca lo que quiere, me identifiqué creo yo más con el nombre, pero fascinó, se me hizo un nombre con personalidad y al mismo tiempo un nombre tierno”, expresó.

Así, la socialité detalló que habiendo elegido el nombre de Emma, ya tiene muchas cosas en su casa y personalmente con este nombre.

“Estoy segura de que le va a quedar perfecto, porque por algo ella también nos fue guiando”, expresó.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Chantal Torres comparte cómo le dijo a Mike Torruco que sería papá