Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, ¿comprometidos?

La socialité compartió una foto donde presume el increíble anillo que le regaló su novio, el ex Presidente de México.

A través de sus historias de Instagram, Tania Ruiz compartió uno de los momentos más románticos que ha tenido con Enrique Peña Nieto, su pareja sentimental desde hace casi dos años.

La socialité y modelo compartió una serie de fotografías donde luce un espectacular anillo y junto a la imagen expresó: “Forever and ever my love” (Por siempre y para siempre, mi amor)”, mensaje que desató los rumores de un posible compromiso.

En otra de las imágenes, la potosina expresó: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, para seguir con otra imagen donde se ven las manos de la pareja y en la que escribió: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.

Los fans de Tania Ruiz comenzaron a preguntarle si abría boda y si era un anillo de compromiso el que Enrique Peña Nieto le había dado, a lo que ella respondió que no.

“Oigan, oigan, no me caso. Sólo estoy muy feliz”, quiso responder a sus fans, “Amo a mi novio, mi corazón está así”, aseguró junto a una foto y corazones rojos.

Cabe recordar que Tania y Enrique han mantenido su relación sentimental alejada de los reflectores, pero la potosina de vez en cuando comparte algunas imágenes y mensajes del amor que le tiene a su pareja.

¿Quién es Tania Ruiz Eichelmann?

Nació en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987, actualmente tiene 33 años de edad, es modelo y empresaria.

Es hija de Luis José Ruiz y Elizabeth Eichelmann y tiene cuatro hermanos: Gerardo, Alynn, Elizabeth y Luis José.

Se dice apasionada de los pilates, el yoga y el diseño de moda, por ello suele compartir en su cuenta Instagram algunas imágenes al respecto.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas