Lorenzo Lazo y Lourdes Peláez: el amor en los tiempos del Covid-19

Fue el pasado 10 de marzo cuando pudimos ver a la nueva pareja sentimental de Lorenzo Lazo: Lourdes Peláez.

La artista plástica asistió como una de las invitadas especiales del empresario al recibir el Doctor Honoris Causa por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.

Luego de ver las imágenes en donde se les veía tan unidos, las especulaciones de un posible romance comenzó a circular.

Y esto se confirmó cuando Lorenza Lazo, hija del empresario, informó que efectivamente su papá tenía nueva novia.

Se reveló entonces que Lorenzo y Lourdes se habían conocido tan solo dos meses antes de que a él le dieran el Honoris Causa.

Desde entonces se ha querido saber un poco más sobre Peláez. No ha sido sino hasta este 13 de abril que pudimos saber que la pareja ha mantenido la distancia debido a la cuarentena que se vive en el país debido al coronavirus.

Pero eso no les ha impedido mandarse guiños de amor y estar pendiente el uno del otro.

“We’ll meet Again. … ‘till the blue skyes drive the black clouds far away”. Vera Lynn. una canción que invita a pensar que en tiempos difíciles nunca hay que perder la esperanza…. Un dia terminará el #quedateencasa y volveremos a convivir todos en alegría”, escribió Lorenzo Lazo en su cuenta Instagram.

Ahí, en la sección de comentarios, apareció un mensaje de Lourdes Peláez quien le externó su sentir: “Miss you (Te extraño)”.

No tardó el empresario mexicano en responderle: “@lourdespelaez 😍😍😍😍😍😍😍😍”.

Sin duda esta relación va viento en popa, y a Lorenzo le regresó la sonrisa nuevamente luego de la muerte de Edith González.

Pues a casi un año de la muerte de la actriz –con quien estuvo casado casi una década– el economista finalmente encontró el amor en brazos de la artista plástica.

Por CARAS México @CARASmexico

