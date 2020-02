“Mi mano no te soltará”, la promesa de Tania Ruiz a Enrique Peña Nieto

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Tania Ruiz ha querido celebrar el mes del Amor y la Amistad declarando su lealtad y amor hacia su pareja, Enrique Peña Nieto.

La socialité utilizó su cuenta Instagram para ‘gritar’ a los cuatro vientos lo enamorada que está de su actual pareja y, a través de sus stories, le escribió una declaración de amor.

“¡Solo quiero que sepas que nada me hace sentir mejor que tu mano junto a la mía! En tu mano está mi mano que no te soltará. Quien pone todo en manos de Dios verá las manos de Dios en todo. Love you @EPN”, escribió la modelo.

El romántico mensaje lo compartió el pasado domingo 16 de febrero, tan solo dos días después del Día de San Valentín, una fecha en que los enamorados se dedican amor, mensajes y regalos.

Son pocas las ocasiones en que Tania comparte fotos o mensajes a su pareja, y más tan románticamente.

Una de las primeras ocasiones, Tania agradeció a Dios por poner en su camino al ex Presidente de México.

“Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo, por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo”, escribió en sus historias de Instagram en julio de 2019.

En esa misma historias de Instagram, Tania escribió: “Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y ¡eres tú! ¡Gracias por tanto!”

La historia de amor de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto comenzaron a ser relacionados sentimentalmente a finales del 2018, cuando fueron captados en España.

Desde entonces, los titulares de diversos medios de la prensa rosa han escrito sobre la relación entre ambos.

Pronto comenzaron a surgir imágenes de Tania y Enrique juntos, como las que se filtraron durante la boda de la hija de Juan Collado en Acapulco.

Posteriormente fue la propia Tania quien reveló algunas imágenes de ella y Enrique de manera muy cariñosa.