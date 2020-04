¡Miguel Torruco y Chantal Torres espera a su primer hijo!

Baby on board! Chantal Torres y Miguel Torruco anunciaron que están esperando a su primer hijo.

Fue la propia Chantal Torres quien informó a través de su Instagram que estaba embarazada y no podía estar más feliz.

“Les tenemos la MEJOR noticia del mundo … 😱 ¡¡VAMOS A SER PAPÁS!!”, comenzó su mensaje.

“Ya me moría por contarles y muchos lo sospechaban jajaja cuando por fin lo iba a hacer pasó todo esto, y pues me esperé a estar más tranquila y que pasara el tiempo suficiente”, detalló.

“Hoy festejamos que nuestro bebé viene san@ y fuerte, que está creciendo y que ya falta menos para conocerl@. Estoy a punto de cumplir 5 meses y han sido los más diferentes, desafiantes, hermosos y felices de mi vida”, compartió la socialité.

“Creo que desde que tengo memoria me moría por ser mamá, y ahora cada día más cerca de serlo me llena el corazón de una manera que no puedo explicarles”, recuerda.

“Soy la persona más feliz sobre la faz de la Tierra, poco a poco subiré videos, fotos y demás que les tengo guardadas. Por ahora solo compartirles nuestra emoción por recibir el regalo más grande que la vida nos pudo dar”, expresó.

“No puedo estar más agradecida y sentirme más bendecida… gracias, gracias, GRACIAS!! 🙏🏼 #babyTorrucoTorres#pregnant #impregnant#voyasermama”, finalizó su mensaje.

Mientras que Miguel Torruco también compartió la noticia y escribió:

“No hay momento de mayor belleza en la mujer, que cuando está embarazada. Hoy brillas doble mi amor, gracias por darme el mayor regalo que se le puede dar a un hombre, el ser papá. Vida dentro de la vida. Los amo siempre @chantaltorres”.

Miguel Torruco y Chantal Torres se casaron el 26 de agosto de 2017. El Casino Español fue el lugar que la pareja eligió para celebrar su boda.

Por Alejandra Morón @CARASmexico