Murió Lilián de la Concha, ex esposa de Vicente Fox

Lilián de la Concha, quien fuera esposa del expresidente de la república, Vicente Fox, falleció la noche del martes a causa de cáncer.

Así lo dio a conocer el periodista Alberto Tavira en su cuenta Twitter, donde lamentó el fallecimiento de Lilián a causa de cáncer.

“Con profunda tristeza lamento informarles que ha fallecido la señora Lilián de la Concha Estrada, quien fue primera esposa del expresidente Vicente Fox Quesada. Mi más sentido pésame a su familia”, escribió el periodista acompañando el mensaje con una foto de ella con Fox y su hija Paulina y Luis Carlos.

De acuerdo a otro tuit que compartió Tavira, De la Concha le reveló que padecía cáncer a inicios del 2020.

“A principios de febrero de 2020 me contacté con Lilián de la Concha. Me contó que estaba enferma. Estaba muy optimista frente a la vida. No logramos vernos en un par de ocasiones. Luego la pandemia. Ahora su doloroso deceso que me confirman desde el Racho San Cristóbal, Gto”, se lee.

Lilián de la Concha fue la primera esposa de Vicente Fox, con quien estuvo casada 20 años antes de que él se convirtiera en el Primer Mandatario panista del país (2000-2006). Formaron una familia en la que ambos adoptaron cuatro hijos: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo.

Por más de 20 años estuvo casada con Vicente Fox Quesada, con quien adoptó a sus cuatro hijos: Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo.

Para 1991, Lilian y Vicente se divorciaron por culpa del golpeteo político que sufrió el panista durante su campaña para la gubernatura de Guanajuato.

Pese a la separación, Fox decía que Lilian de la Concha iba a ser su esposa toda su vida porque estaban casados por la iglesia.

La historia cambió cuando en 1995 conoció a Marta Sahagún, de quien se enamoró y posteriormente se casó en 2001.

