Real exposed: las influencers regias que debes conocer

En una época en donde los likes reinan y los comentarios son más poderosos que nunca, las influencers regias se han apoderado del spotlight.

MARÍA FERNANDA

IG: @maffjuarez

A sus 17 años de edad, Maff tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de TikTok. “El reto al que me enfrento a la hora de crear y compartir contenido es buscar que sea algo que tenga un toque de mi esencia”, nos comenta María Fernanda sobre lo que comparte en esta red que ha alcanzado números inimaginables.

Sumado a sus 16.8 millones de views viene la carga de las opiniones, “los comentarios, tanto los buenos como los malos, se tienen que tomar en cuenta para poder mejorar día con día.

Al principio fue un poco difícil de asimilar, pero después de un tiempo te das cuenta de que solo aquellos con una verdadera crítica constructiva son los que importan”, platica Maff. “Comentarios negativos siempre habrá, hagas lo que hagas, existirá quien quiera detenerte. Mi opinión es que hay personas en las que sí pueden tener un impacto mayor, ya que nunca sabes la situación por la que puede estar pasando alguien más. Las palabras son un arma de doble filo, depende de cómo uno lo tome”.

Maff, ya ha tenido que luchar con situaciones de hate, “al principio no entendía cómo una persona puede tener tanto odio hacia alguien que ni siquiera conoce”, añade. Desde ahí ha crecido con fuerza y se ha enfocado en las partes positivas, “el ‘me inspiras’, ‘me sacas una sonrisa’, ‘transmites tanto’, son expresiones que me llenan por completo el corazón y me motivan mucho”.

Lo que busca transmitir a sus seguidores a través de esta plataforma es: “No les dé pena mostrar todo de ustedes, lo que realmente son. Jamás traten de aparentar ser otra persona, nunca se comparen con nadie. Lo bonito de la vida es ver a tantas personas con vibras diferentes siendo las más auténticas posible”.

Eugenia González

IG: @eugeniagzzb

La modelo y empresaria de Monterrey –creadora de Lo Dulce– ama compartir sus pasiones con sus seguidores, “saber que están contentos con el contenido que les ofrezco y que siempre esperan más de mí, me da motivación”, nos platica. Cuando tenía 16 años empezó su carrera en el mundo del modelaje y desde ahí le gustaba postear sus experiencias en Instagram, “fue en ese momento que comencé a crecer tanto con mis seguidores y marcas. Lo que más disfruto son las amistades nuevas que he creado, el crecimiento profesional y el aprendizaje de todas las experiencias buenas y malas que existen en el medio. La parte más difícil es que, a pesar de lo que aparenta, este trabajo requiere mucha dedicación y esfuerzo, tienes que estar ahí para él 24/7, implica un sacrificio importante en tu vida personal. Por otro lado, aún hay mucha falta de conocimiento de este negocio y de los grandes resultados que se obtienen y muchas veces sigue siendo menospreciado”, nos platica Eugenia.

Sin duda, hoy más que nunca la parte digital vive un desafío evolutivo importante, “mi reto más grande es cómo crear un contenido diferente y original sin desviarme de los objetivos planeados. Como todo se ha vuelto muy masivo vas a encontrar muchas veces lo mismo en diferentes personas, por eso hago el enfoque en la autenticidad de los temas que abordo. Para mí es relevante encontrar tu mercado meta y mantenerte real con tus seguidores”, nos confiesa.

Pero no todo siempre es positivo, Eugenia nos cuenta cómo es que se enfrenta a situaciones complicadas, “es difícil, ya que todos somos humanos y muchas veces los comentarios negativos llegan a afectar, aunque no lo quieras. Lo que yo recomiendo es mantener tu cabeza en alto sin perder la sensibilidad de que podemos llegar a equivocarnos y que van a existir diferentes opiniones. Por eso, es importante analizarlos y ver cuáles declaraciones son las que pueden ayudarte a mejorar o simplemente son sin sentido. Sin embargo, creo que las personas ya no ven la gravedad o el impacto que pueden llegar a tener los comentarios negativos en los demás. Muchas veces se les hace fácil esconderse detrás de una cuenta y decir cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Me da mucha tristeza que por este tipo de negatividad que se ha ido desarrollando y por la facilidad que nos han dado las redes sociales de expresarnos sin algún tipo de restricción, se suele afectar a personas que no estén preparadas emocionalmente para este tipo de ataques y pueden llegar a situaciones incluso fatales”.

Eugenia cree que desconectarnos de las redes de vez en cuando es algo necesario, pero para ella, como creadora de contenido, no es tan sencillo, “es difícil, porque muchas veces al darte ese detox pierdes el interés de tus seguidores o te puedes quedar atrás, ya que es una plataforma que va creciendo día a día. Pienso que es bueno un descanso, sin embargo, hay que recordar que esto para nosotros es un trabajo y una de las cosas más fundamentales es siempre estar activo”.

Para finalizar, Eugenia nos deja esta reflexión sobre la era digital, “un mensaje muy importante es que nunca se den por vencidos, siempre se van a presentar obstáculos, pero aprendan de ellos. La vida da muchas vueltas y si haces lo que realmente te gusta encontrarás una forma de ser feliz tanto en tu vida profesional como personal. Todo el tiempo van existir las opiniones ajenas y lo mejor que puedes hacer es tomar las buenas como un regalo y las que no sirven para volverte más fuerte”.

Isabel Jaime

@isajaimel

La modelo regia no solo ha conquistado el mundo de las pasarelas, también es diseñadora de moda –creó Radstate Cali Wear–, tiene su propia línea de maquillaje vegano y cruelty free –J’aime Beauty– y es una de las influencers mexicanas favoritas. Isa se acercó a esta industria guiada por su gran pasión por la moda, el arte y su mente creativa, “crear outfits y proyectos, desde que nací esto es mi esencia, y disfruto que realmente soy yo misma haciendo lo que me gusta todos los días, y compartir con gente que lo aprecia y aprende de ello”.

Aunque, como en todo, hay desafíos grandes que ha tenido que superar, “el reto más grande de esta carrera es el poner una raya muy bien definida entre lo que es tu vida pública y la personal”, además superar los comentarios negativos, “gracias a Dios, mi familia cibernética es superunida, tengo unos followers, ‘mis guys’, increíbles que cada vez que una cuenta de hate se mete a dejar malas vibras en mis fotos salen a defenderme.

Pero lógicamente sí hay comentarios que les das vueltas en tu cabeza y dices, ‘¿será verdad o no lo que están diciendo de mí?’. A veces son cosas de salud o temas personales que llegan a estas páginas, de hates, y es muy feo, pues son cosas privadas. Lo que yo hago es apoyarme en mi familia y mi novio”.

Aunque también hay críticas que sí son bien intencionadas y se pueden convertir en algo positivo, “si es un comentario constructivo, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo lo que mis followers me dicen de que hace unos años me maquillaba muy mal la ceja y he ido aprendiendo a mejorarlo gracias a esto”.

Cada seis meses, Isabel hace una dinámica en la que les pide a sus seguidores le digan cuáles son sus peores defectos, y esto lo toma para crecer. Sobre el poder que tienen estas respuestas negativas hoy día, Isa nos platica que eso antes no llegaba tan lejos, “el problema de esto es que ya no es solo un comentario, se vuelve un equipo de personas que repiten el comment imparablemente y lo comparten con más, se hace de un monstruo pequeño a un monstruo masivo. En el grupo de bloggers mexicanas creo que a todas nos ha tocado. A mí, lo que me preocupa, es que nosotras estamos un poco más listas para estos golpes y lo platicamos, pero puedo imaginar a las nuevas generaciones que no están tan maduras como para tolerar un bullying tan fuerte”.

Isabel ha sido víctima del hate desde que inició en el modelaje a los 13 años, “desde ese entonces ha habido comentarios machistas que van desde que el modelaje implica prostitución, hasta voy a ser tu novio cuando dejes de trabajar, o estás toda operada, de todo. Sí, creo que en algún momento de mi vida, en mi pubertad, fue algo que me afectó fuertemente y que me alejó de ser auténtica, me tomaba más tiempo y coraje el subir o platicar realmente lo que soy o pienso. Con el tiempo, al menos en mi experiencia, agarras fuerza, pero sí, definitivamente ha marcado mi vida, hasta el punto de terminar relaciones”.

En algún momento, derivado de esto, ha pensado en dejar esta carrera: “Ha sido por el machismo, la manera en que los hombre percibían mi trabajo, incluso muchas veces estuve cerca de escoger entre el chavo y mi carrera, pero estaba equivocada, hay muchos chicos con la mente abierta, feministas y quienes se sienten orgullosos de que las mujeres trabajen, sean entrepreneurs y exitosas. Hoy estoy en una relación en donde mi novio me super apoya y se siente feliz por lo que hago”.

Otro gran obstáculo son los prejuicios a los que se ve expuesta, “las etiquetas como: Isa la blogger, la modelo, la materialista… es un reto eliminar eso. La parte positiva de haberlo vivido es que ahora puedo platicar con más mujeres y contar mi historia, al final del día son demasiadas las etiquetas que componen a una persona, no podemos juzgar a primera vista”.

El gran compromiso con sus seguidores es algo que no se debe tomar a la ligera, por lo que cuida que su contenido se enfoque en algo positivo y de manera responsable. “Es una carrera en donde la gente va a imitar lo que haces, siempre pienso en cuál es el bien mayor, si lo que estoy subiendo es real para mí, es muy importante que si promociono un producto sea algo que use y me guste”.

“Se vuelve una adicción el no soltar el celular, un fin de semana hacer un detox de redes es muy sano. A veces nos obsesionamos con los likes, views, comentarios, todo lo que nos bombardea 24/7 y nos aleja de quien somos. El tomar esa pausa te limpia energéticamente, convives y vuelves a tu esencia con un fresh start”, finaliza.

MAURET ROJAS

@laviafit

Mauret es nutrióloga y health coach, fundadora de La Via Fit, su consultorio ubicado en San Pedro Garza García, Monterrey, y en el cual crea programas 100 por ciento personalizados para lograr las metas de cada uno de sus pacientes. Además, da conferencias y comparte en sus redes sociales consejos para llevar una vida más saludable, lo que la llena de satisfacción, “cuando me platican sus testimonios y me doy cuenta del gran impacto que mis consejos pueden tener en la salud de alguna persona que, tal vez, nunca había conocido cara a cara.

El saber que muchos de los tips que doy se aplican y se sirven en la mesa de cientos de familias –que esto aporta algo positivo para ellos–, me ayuda a mantenerme motivada y apasionada por lo que hago”.

Sus inicios en el mundo de los blogs se dieron por su deseo de interactuar, “soy una persona comunicativa por naturaleza y, para mí, fue fácil comenzar a hablarle a la gente, platicarles de lo que sé, contestar preguntas… sinceramente me gustó mucho y así fue como empezó todo. En ese tiempo no había casi ninguna cuenta de nutrición en México y sentí que era algo valioso que podía ayudar a los demás”, nos cuenta Mauret, “y lo que más disfruto es la relación que tengo con mis seguidoras, contesto casi todos los mensajes, las escucho y leo sus necesidades y con base en ello he ido dirigiendo mis estudios”.

Sin embargo, al estar expuesta en este medio es imposible que todo se centre en comentarios positivos, “gracias a Dios tengo un público bastante respetuoso, pero nadie se salva. Lo que más me ayuda es estar en paz conmigo misma, saber mi ética de trabajo, que de manera genuina trato de aportar información valiosa y fiable a mis followers. Una vez estando de viaje en Napa, subí un post que recibió muchas críticas, me llegaron cientos de mensajes de hate y qué te puedo decir… esa tarde se me arruinó por completo, me sentía supermal. Es una experiencia que me enseñó a ser más fuerte de mente, procuro empatizar con la gente y tomar buenos y malos comentarios por igual. Con el tiempo me he vuelto muy fría con los comments negativos, si me dejan algo constructivo lo tomo, y si no, lo elimino de mi mente por completo”, añade Mauret.

La nutrióloga e influencer considera importante tomar en cuenta el peso que puede tener una opinión hacia alguien más en la era digital, “creo que pueden llegar a afectar bastante a las personas, igual que el bullying. Quien esté detrás de la pantalla debe ser empático, no debe comentar lo que no le gustaría recibir. La gente en internet desinhibe muchas facetas que en la vida real oprime… de alguna forma se desahogan en las redes sociales”.

Sin embargo, esto nunca ha parado a Mauret en su labor de compartir, “siempre continúo. La opinión de los demás debemos escucharla y procesarla, después de eso ajustar algunos tornillos, pero no parar. Mi mente en todo momento ve hacia adelante y desde el principio tenía muy claro que en el camino hay piedras, hay que brincarlas o moverlas… pero no quedarse sentado. Hay que seguir y ser resilientes”, comparte.

“Hagan sus ideas realidad, estén abiertos a experimentar con sus talentos y nunca se detengan por la opinión de los demás. Si tus ideas son buenas, si eres socialmente responsable, si cuentas con las acreditaciones para hablar de cierto tema, si existe un proyecto bueno en mente… tienes mucho que compartir. El mundo es de las personas que sueñan, y al despertar ponen toda su fuerza en volver esos sueños realidad”, así finaliza la nutrióloga, Mauret Rojas, nuestra plática.

Por Ailedd Menduet @CARASmexico

