Shahpary Pulido te invita al Bazar Gilberto online

Por primera vez, el Bazar Gilberto se realizará en línea para que desde la comodidad de tu hogar vivas la experiencia del 19 al 25 de octubre.

Debido a la alerta sanitaria -que se vive a nivel global-, las organizadoras y vendedoras del Bazar Gilberto en su 27ava edición, ofrecen la oportunidad a miles de personas dentro del interior de nuestro país para comprar los productos que cada año comercializan -esta vez de manera remota-.

Entre los cientos de artículos se encuentran las tendencias en artículos de ropa, decoración, hogar, regalos y comida.

Shahpary Pulido abrió las puertas de su casa para un shooting exclusivo y con todas las medidas de precaución –sana distancia- gel antibacterial, cubrebocas, etcetera- con Alejandra Quintana, presidenta de Asociación Gilberto, Clara Poumain, Chayo Sandoval, Lucero Bravo y Cristina Vila en representación de toda la mesa directiva y de algunos de los expositors y vendedoras que estarán de manera virtual en esta nueva modalidad de compra-venta para apoyar a Gilberto.

¿Cuándo se llevará a cabo el Bazar Gilberto?

El 2020 es un año muy representativo para nuestro Bazar Gilberto pues por primera vez será de forma virtual por medio de una página web: bazargilberto.org.mx del 19 al 25 de octubre, menciona Clara Poumain.

¿Qué pueden esperar los visitantes en estos días del Bazar?

La accesible y amigable navegación en la página que diseñamos para que 135 proveedores de accesorios, casa, ropa, joyería, comida gourmet, arte y niños, por mencionar algunas de las secciones. La idea es que el visitante agregue sus compras al carrito y el pago electrónico es directamente al banco calificado con tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express, algunas dispondrán de meses sin intereses, comenta Chayo Sandoval

¿Cuáles son los beneficios del bazar en línea?

Uno muy importante es que las compras las pueden realizar las personas que visiten la página desde cualquier lugar y los envíos son gratuitos -en el interior de la República-, además de apoyar el trabajo que la asociación realiza en todo México, afirma Alejandra Quintana.

SHAHPARY PULIDO

¿Cuántos años has participado en el Bazar Gilberto?

Es mi cuarto año con mi firma Palo de Yucca. Por medio de éste bazar, Gilberto ayuda a miles de personas -damnificados por desastres naturales y gente en circunstancias vulnerables- de manera continua con viviendas y diversos tipos de apoyo, desde campañas de salud hasta educativas.

Conozco a Clara y el grupo de mujeres de la asociación de la CDMX y de verdad quieren hacer un cambio y ayudar a los que más puedan. Todo lo que está pasando durante estos tiempos de incertidumbre es algo nuevo que enfrentamos y batallamos juntos.

¿Qué opinas del e-commerce?

La mayoría de las personas ya se acostumbraron a comprar en línea, les encanta y se les hace más fácil. Mucha gente que antes no compraba en línea ahora lo sabe hacer -como mi suegra- y están felices. Claro la gente va extrañar ir a socializar al bazar porque parte del bazar es la convivencia increíble con la gente, clientes y vendedoras.

¿Qué ofrece este bazar?

Ahorita es parte de sumar a una causa mayor, continuar como todos los años con nuestras compras y regalos para las fiestas decembrinas desde una sola plataforma en la que encontrarán las mejores marcas de México en un solo lugar. ¡A comprar y ayudar!

CAROL PERELMAN FASTLICHT

Gilberto es una invitación a trascender y ayudar.

En este 2020 disruptivo, en que nos vimos obligados a quedarnos en casa, a aprender forzadamente algo de epidemiología y a agregar a nuestro ropero un nuevo accesorio: el cubrebocas, también aprendimos a reinventarnos, a sacar lo mejor de cada uno, a rescatar parte de la cotidianeidad que nos permite reconocernos. Y es entonces, en el contexto de esta improvisada nueva normalidad, que descubrimos nuevas formas de darle continuidad a lo que nos definía y daba identidad. Entre ello, la oportunidad de ser parte de una gran misión, del poder ayudar.

¿Qué relevancia tiene el bazar este 2020?

Y es en este mismo 2020 convulso, en que ahora más que nunca, las vulnerabilidades nos hacen más sensibles, más solidarios y más proactivos a sumar, colaborar y dar. Es por ello, que en LFR Designs, donde siempre preparamos con esmero y emoción nuestras colecciones para el ansiado anual Bazar Gilberto, la labor se ha vuelto aún más relevante, más ardua y más significativa. Si bien cada edición del Bazar Gilberto ha sido importante, éste será el año que recordaremos por siempre como el que nos obligó a reinventarnos.

¡Una enorme manera de dar la mano!

Las voluntarias de Asociación Gilberto facilitaron las herramientas para seguir trabajando por la misma causa, pero dejando de lado las mesas y manteles, y migrando hacia lo digital; en que procuraron la posibilidad de seguir celebrando nuestro tradicional bazar, pero quedándonos en casa, cuidándonos todos, manteniéndonos seguras, brindándonos la oportunidad de ser mejores, dándonos la mano virtualmente, apoyándonos entre ciudadanos responsables, siendo cómplices altruistas, agradecidas, generosas …mexicanas.

RODRIGO CHECA

¿Qué opinas de hacer el bazar en línea?

A pesar de que en esta ocasión se perderá la parte social del evento, creo que es un plus el poder ofrecer productos increíbles que antes se encontraban en un bazar muy exclusive y que ahora están al alcance de mucha gente en toda la república.

Me encanta que la página esta buenísima, muy sencilla y fácil de usar, yo creo que eso es lo más importante de toda esta novedad.

¿Por qué vendes trajes de baño, en qué te inspiras?

La historia corta es que entré a una tienda de Bain de Mer en Europa y perdí la cabeza. Desde los productos hasta el hecho de que la marca está creciendo muchísimo en Europa y Estados Unidos. “En general me apasionó y con una combinación de esfuerzo y suerte logré traerlos a Mexico”.

Una razón muy importante de lo que hago es para aprender. Yo creo que nunca aprendes más que cuando nos arriesgamos a hacer lo que queremos, para superar el miedo al fracaso.

Con determinación y creatividad lo que te propongas sale adelante. Recomiendo que todos se arriesguen a hacer lo que mas les guste, porque aunque fracase el proyecto vas a haber avanzado muchísimo y ganado mucho mas que perdido.

Es un win-win. Otro plus de este proyecto es que me abre muchas puertas -tanto sociales y de entretenimiento, como en el mundo del retail-, ya conozco el giro y tengo oportunidades que nunca pensé que tendría y eso me tiene muy contento.

¿Qué es lo que más te emociona al participar por primera vez en el Bazar Gilberto?

El mundo cambia constantemente, en esta nueva era, el retail y shopping cada vez son más en línea. Por eso estoy muy orgulloso de las familias que organizan el Bazar Gilberto con el objeto de ayudar a personas y comunidades enteras, eso es lo que más me apasiona.

