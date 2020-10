Tania Ruiz Eichelmann: la modelo y socialité del momento

La modelo y socialité está celebrando 33 años de vida y lo hace reflexionando sobre la vida, Dios y dando las gracias por lo vivido.

Tania Ruiz Eichelmann está de manteles largos, la modelo y socialité celebra sus 33 años de vida agradecida con la vida y con Dios, por ello ha querido compartir en su cuenta de Instagram un mensaje reflexivo sobre este día.

“¡Hoy cumplo 33 años! ¡La edad de Cristo! Solo puedo dar las gracias a Dios por ser un imán de bendiciones en mi vida”, comienza su mensaje.

“Gracias a todas las personas que han tocado mi vida”, expresó la novia del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, “de igual manera a las personas que sin conocerlas, mas que por este medio, me han compartido, confiado y trasmitido tanto de sus vidas. ¡Gracias!”, expresó la socialité.

“Para mí siempre será gratificante saber que aporto algo en sus vidas. Gracias de corazón”, agradeció a todos aquellos que siempre la apoyan en esta plataforma.

“No cabe duda que, la voluntad de Dios es bendecirte. Hoy y siempre gracias Dios por siempre intervenir en mi vida. ¡Gracias por estos 33 años! Empezando mi cumpleaños de la mejor manera… ¡Contigo! No tengo que pedirte nada, más que agradecerte. Tu amor siempre ha sido y es suficiente. Gracias por bendecirme, darme vida, por mi relación tan estrecha contigo y porque todo lo que oré, creí, confié llegó a ti en agradecimiento y llegó a mí en bendición”, finaliza su mensaje.

¿Quién es Tania Ruiz Eichelmann?

Nació en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987, actualmente tiene 33 años de edad, es modelo y empresaria.

Es hija de Luis José Ruiz y Elizabeth Eichelmann y tiene cuatro hermanos: Gerardo, Alynn, Elizabeth y Luis José.

Se dice apasionada de los pilates, el yoga y el diseño de moda, por ello suele compartir en su cuenta Instagram algunas imágenes al respecto.

Es madre de una niña de seis años de nombre Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.

Además, es prima de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo Ximena Navarrete.

Los gustos de Tania Ruiz

De acuerdo al periódico Reforma, Tania Ruiz Eichelmann tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos, entre los que se encuentran Lorena Saravia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco.

Se define como una mujer sensible y respetuosa de los diferentes pensamientos.

“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, dijo al periódico Reforma.

En noviembre de 2016, Tania posó para las cámaras de CARAS México, en donde mostró que un guardarropa completo no es nada sin las combinaciones acertadas.

La guapa modelo posó diversos outifits dentro de las paredes del museo Franz Mayer.

Además, es una mujer que gusta de compartir reflexiones de vida en sus redes sociales:

“Aprende a decir un ME QUIERO… Antes de decir un Te quiero”, dice una de sus presentaciones de Instagram.

“Eres capaz de lograr lo que quieras, si tu entusiasmo no tiene límites”, dice otro mensaje en su red social.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Bobby Domínguez y Tania Ruiz en Le Dîner en Blanc