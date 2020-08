Tania Ruiz renueva su energía con ángeles y arcángeles

View this post on Instagram

Hoy estamos en casa cuidando la salud de lo demás y la nuestra❤️. Este tiempo también es nuestro descansó mental🧘. Podemos crear problemas o crear oportunidades🙌🏻. Darte tiempo para ti ,porque tú mente es tu hogar🧖💆‍♀️🏡 . Darle tiempo a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, en conocer mas a fondo sus vidas 👨‍👩‍👧‍👧. Tenemos a la familia siempre ! Pero muchas veces falta conocerse mejor por más q se vean diario. Ve en este tiempo cómo funciona tu energía 🧖‍♀️y cómo está tu paciencia que es una virtud que aveces nos falta⏰. Estás como en un big brother donde te toca escuchar👂🏻, analizar👀, aprender🧠, interactuar✍🏻, reorganizarte🗣, cuidarte 🍓🏋️‍♀️🧘, pensar con claridad🌞, perdonar🥀🌹, aceptar 🙏🏻y comprender a los demás🤝✌️❤️. Trabajar en familia o contigo mismo siempre va a multiplicar todo para bien. Para @steponfashion Fotografía: @quienesvaleria Diseñador: @carlospinedamx Sombrero: @pasionartemx