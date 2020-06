Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto, más enamorados que nunca

Tras los rumores de una ruptura, Tania Ruiz desmintió que haya terminado su noviazgo con el ex Presidente de México.

Tania Ruiz ha querido desmentir los rumores de una ruptura con Enrique Peña Nieto, con quien sostiene una relación sentimental desde hace poco más de un año.

Fue a través de su historias de Instagram que la guapa modelo quiso mostrar que su romance con el ex mandatario mexicano va viento en popa.

“Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho”, compartió en una de las historias.

En otra historia de Instagram, Tania explicó que las tres cosas que impiden que una relación se concrete son los chismes, la envidia y la desconfianza, por lo que hizo una aclaración: “¡Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante! ¡¡Dios!! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación”.

Y agregó: “Tan unidos de la mano de Dios”.

¡Viva el amor!

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por lo que una nueva imagen nos ha mostrado que la relación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz va mejor que nunca.

En la foto, podemos ver cómo el ex Presidente de México abraza tiernamente a la modelo mientras le alza las gafas.

Tania y Enrique han mantenido su relación sentimental alejada de los reflectores, pero la potosina de vez en cuando comparte algunas imágenes y mensajes del amor que le tiene a su pareja.

Como en febrero pasado, cuando subió una foto donde aparece tomada de la mano de Enrique Peña Nieto.

“¡Solo quiero que sepas que nada me hace sentir mejor que tu mano junto a la mía! En tu mano está mi mano que no te soltará. Quien pone todo en manos de Dios verá las manos de Dios en todo. Love you @EPN”, escribió entonces Ruiz.

Por Alejandra Morón @CARASmexico