Toño Mauri y su familia dan positivo por coronavirus

Toño Mauri reveló durante una entrevista que tanto él como su familia han dado positivo por coronavirus y no sabe cómo se contagiaron.

Este miércoles, Toño Mauri confirmó que ha dado positivo por coronavirus al igual que su esposa Carla Alemán y sus hijos Antonio y Carla.

El empresario, durante una entrevista que otorgó al programa ‘Despierta América’, reveló que tiene Covid-19 y no sabe cómo pudo haberse contagiado.

Además, compartió que esta enfermedad es algo extraña, pues hay días buenos y días muy malos.

“Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto se cambie y haya que correr”, dijo.

“Ayer pasé buena noche, antier no, yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato, me dolía el cuerpo, la cabeza, me sentía mal, muy débil y pensé que sería una gripa porque mi familia y yo nos hemos cuidado mucho, hemos estado en la casa sin salir”, comentó.

Tampoco comprende cómo pudieron haberse contagiado, pero están investigando las posibles causas.

Toño Mauri y su familia actualmente viven en Miami, donde todos se pusieron en cuarentena voluntaria, por lo que todos estaban en casa sin salir.

“No hay actividades, ayer aquí en Miami cerraron las actividades de mar, los restaurantes están cerrados, igual que muchos complejos familiares”, dijo.

Y explico que el lugar donde reside es “un complejo de casas donde solo pueden ya entrar los servicios nada más y la gente que vive ahí”.

Por lo pronto, Toño Mauri, su esposa e hijos ya se recuperan.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Toño y Carla Mauri con Santiago Sánchez en la gala de Purificación García