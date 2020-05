Le llamaron “La tragedia de San Marino”, ya que esta región enclave de Italia, dentro de la ciudad de Imola, sucedió lo impensable: luego de 12 años sin accidentes fatales de pilotos en el Máximo Circuito, dos de ellos fallecieron en el mismo Gran Premio: el primero, el joven austriaco Roland Ratzenberg durante el sábado de clasificación, y el segundo, nada menos que una súper estrella, el experimentado y triunfador Ayrton Senna, quien perdió la vida en plena carrera.

Era el 1 de mayo de 1994 y se celebraba la tercera fecha del serial. Senna arrancó primero (pole position) y en la sexta vuelta, a las 14.17 horas, se impactó a 218 km/h en el muro de contención de la curva Tamburello, tras una larga recta que tomó a 300 km/h. En el instante, solo se apreció en la transmisión televisiva el casco de Senna, inerte y la gravedad del accidente.

Los equipos de seguridad llegaron rápidamente, entre ellos Sid Watkins, jefe de médicos de la Fórmula Uno, quien en el documental Senna de 2014, declaró: “Lo sacamos del auto, estaba inconsciente, pero vivo; le dije “todo está bien”, pero parecía que me miraba y por la paz que tenían sus ojos, supe que ya no estaba, pero que se había ido en paz y tranquilo”.

Senna fue trasladado al hospital. A las 14.55 horas se reanudó la carrera y a las 18.40 horas, su médico anunció ante los medios su muerte, acaecida desde las 14.17, como lo dijo Watkins. El motivo fue un trozo de la suspensión que lo había golpeado inmediatamente en el casco y atravesó su cráneo, causando su muerte cerebral instantánea. Senna tenía 34 años.

Tras el deceso del piloto se hizo una rigurosa investigación como siempre pasa en la F1 tras un accidente grave; pero también hubo un juicio por parte de las autoridades italianas contra los acusados: el dueño del equipo Williams, Frank Williams y su director Patrick Head, así como los responsables del circuito de Imola.

La conclusión oficial fue que hubo una rotura en el sistema de dirección del coche, no provocada por el auto; de hecho, el equipo comprobó que la pieza que se cambió fue a petición del propio piloto. La resolución se apeló por el estado y hasta 2005 fueron todos absueltos.

Algunos expertos del automovilismo dicen, simplemente, que Senna “se equivocó en la curva y punto”, otros consideran culpables tanto al piloto como al equipo: “Senna no estaba a gusto con la nueva posición de la barra de dirección en su monoplaza. Pidió al equipo que lo modificara y se hizo. Desafortunadamente, la barra se rompió en Tamburello, una de las curvas más temidas en la F1 en aquel tiempo”, dice el experto David Sánchez Olmos, de la página DSORacing y de Automóvil Panamericano.

Sin embargo, a 25 años de la tragedia de San Marino, siguen las dudas. ¿La columna se desprendió antes del choque o después? De hecho, el casco del accidente desapareció y en su momento se habló de que Williams destruyó el auto, según señala la Cadena SER de España.

Otra teoría es la de los neumáticos… Tras la arrancada en la primera vuelta de la carrera hubo un choque entre dos pilotos, lo que causó que entrara el safety car y los autos bajaran la velocidad; según se dijo después, Senna se quejó de que los coches de seguridad iban demasiado lento y esto provocaba que los neumáticos se enfriaran. Dos vueltas después Senna se estrelló; esta versión indica que perdió el control del auto por este motivo, aun cuando intentó corregir.

Tras el anuncio, el presidente de Brasil Itamar Franco declaró tres días de luto nacional y la aerolínea Varig transportó el ataúd de Senna dentro de la cabina, junto a sus familiares.

El funeral fue el 5 de mayo en Sao Paulo. Los compañeros de Senna hicieron la guardia de honor y algunos cargaron el féretro, entre ellos, su eterno rival de las pistas, Alain Prost, además de Gerhard Berger, Jackie Stewart, Damon Hill, Thierry Boutsen, Rubens Barrichello y el ya legendario Emerson Fittipaldi.

Por supuesto, hubo celebridades, fue la cantante infantil Xuxa la primera y la más afectada, pues entonces se decía en la prensa rosa que era su novia.

Asistieron todos los personajes que era alguien en la Fórmula Uno, excepto el presidente de la F1 Bernie Ecclestone, con quien Senna tuvo siempre desacuerdos. Por su parte, el presidente de la FIA Max Mosley asistió a Austria al funeral de Ratzenberg.

25 años después, el periodista brasileño Ernesto Rodrigues afirma en su documental Ayrton – Retratos y Recuerdos que la familia relegó a Jackie Stewart y Alain Prost por haber sido “poco amistosos con Ayrton en vida”.

A mejorar la seguridad de los pilotos, como sucede constantemente en la Fórmula Uno. Hasta antes del accidente de Senna, los pilotos estaban más expuestos sobre el monoplaza (los hombros sobresalían, por ejemplo), así que los equipos fueron obligados a construir sus nuevos autos a partir de 1995, sin excepción. Desde 2018, todos los monoplaza tienen un arco sobre el asiento llamado “Halo”, para proteger al piloto, sin que este arco impida su salida rápida en caso de incendio.

También, desde entonces, se utilizan cascos con mejores tecnologías, como el HANS, un soporte trasero que parece una suerte de silla para el cuello, con el fin de evitar lesiones cervicales. El nuevo casco, presentado por la FIA en 2019, incorpora mejoras como 20 capas de materiales como fibra de carbono, resina epoxina y magnesio ligera, comprimidas para ser indestructible y una protección en la mandíbula, por mencionar solo algunas de las tecnologías.

En cuanto a los trazados de los circuitos, se incorporaron chicanas en las curvas que ralentizaran a los autos; la primera en ser modificada fue, por supuesto, la pista de Imola. Estos esfuerzos vieron frutos en 20 años en los que ningún otro piloto falleció, hasta 2014, que el joven piloto Jules Bianchi, del equipo Marussia, murió al salirse del trazado y estrellarse bajo una grúa que estaba en zona de peligro, sacando a otro auto (lo que, de nuevo, puso en jaque a la seguridad de la FIA en relación a los safety cars y las grúas).

Hoy que se celebran 25 años de la partida de Ayrton Senna, las grandes estrellas de la Fórmula Uno lo recordaron, en especial los pilotos de la actualidad, como el retirado Nico Rosberg, quien simplemente posteó: “GOAT (Great of All Times)”, así como el actual campeón del mundo Lewis Hamilton, quien eligió compartir una anécdota personal muy conmovedora.

“Recuerdo que me senté junto a mi papá y te vi en televisión a los 4 o 5 años. Ayrton, la forma en la que competías me cautivó desde un principio y me acercó más a este deporte. Eres un corredor puro, extrovertido, un verdadero maestro, un héroe. Vivirás por la eternidad”. Lewis Hamilton

