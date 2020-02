Por Constanza Alcocer @CARASmexico

El estupendo clima y el extraordinario ambiente del puerto de Acapulco alberga una edición más del Abierto Mexicano de Tenis, en donde pudimos entrevistar a una de las grandes estrellas del tenis, John Isler.

¿Cómo te sientes estando en Acapulco?

John Isner: Me siento muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Es un lugar increíble y

probablemente el más bonito en el que juguemos todo el año.

El años pasado, una vez más, este torneo ganó como mejor torneo en categoría ATP

500, ¿a qué crees que se debe esto?

JI: Creo que es muy merecido, el lugar es precioso, pero creo que ganó el premio por

como nos tratan como jugadores. Todos nos sentimos como en casa y Raúl, el director

del torneo, nos trata muy bien, es una de las razones por las que regresan los

jugadores tanto del lado masculino como femenino, todos los años.

¿Cómo fue que decidiste convertirte en tenista?

JI: Empecé jugando de chico, igual que todos aquí. Disfrutaba jugar y empecé a tener

algo de éxito a nivel local. Mi hermano, tres años más grande, también jugaba y

siempre quería ganarle, era a quien perseguía y eventualmente logré ganarle. Fui a la

universidad y ahí mejoré, tengo la suerte de llevar haciendo esto mucho tiempo.

¿Cuáles son tus objetivos principales para este año?

JI: Realmente no tengo objetivos específicos, trato de disfrutar el tenis lo más posible y

creo que eso es lo más importante. Si te enfocas demasiado en ganar, que es algo que

he hecho muchas veces en el pasado, las cosas no necesariamente salen bien, así que

trato de disfrutar lo más posible. Sé que llegará el momento en que ya no juegue y no

quiero que sea pronto.

¿Cuál dirías que ha sido el mayor logro hasta el momento?

JI: En lo personal, sin duda la familia que he empezado con mi esposa y mis dos hijos.

Profesionalmente, he ganado muchos partidos, cuando me convertí en profesional

nunca me imaginé ganar tantos partidos, ha sido una buena sorpresa para mí, quiero

seguir así el mayor tiempo posible.

¿Te gustaría que algunos de tus hijos sea tenista?

JI: ¡Sí! Mi hija es la más grande y creo que si le ha encontrado el gusto al tenis. A veces

encuentra mi raqueta en la casa y juega con ella un rato. Definitivamente me gustaría

si alguno de ellos quisiera hacerlo.

¿Considerarías ser su entrenador si así fuera?

JI: No creo que sería buen entrenador. Si consideraría hacerlo, pero tal vez solamente

a nivel principiante y después dejaría que alguien más lo hiciera.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

JI: He recibido muchos buenos consejos. Mi entrenador en la universidad siempre me

decía que no me enfocara en el prospecto de ganar y mejor enfocarse en el proceso y

todo el esfuerzo que haces. No preocuparte por ganar el partido es lo mejor que

puedes hacer y he escuchado a mucha gente decirlo.

