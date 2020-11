En el aire, el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1

Después de un década en la F1, el mexicano Checo Pérez espera unirse a una nueva escudería para la temporada 2021.

En octubre de 2010, el deporte mexicano estuvo de fiesta: el día 4 de ese mes se anunció que por primera vez en casi 30 años, un connacional estaría al volante con un equipo de la Fórmula 1. Era nada más y nada menos que Sergio “Checo” Pérez, quien se unía a las filas del Sauber para la temporada 2011.

La puerta se abrió cuando su colega alemán Nick Heidfeld abandonó la escudería, dejando a Checo como pareja del japonés Kamui Koboyashi. “Mi deseo es poner a México en lo más alto en este deporte”, dijo en ese momento Pérez. “Con la experiencia que hemos acumulado en los últimos años, me siento bastante capaz de poder hacer un buen papel”, recalcó al dar aquel anuncio.

Justo una década después de esa noticia, Checo nos sorprende con otra. El pasado septiembre, dio a conocer su salida del equipo al que perteneció desde 2014, el Racing Point (en ese momento Force India), debido a la entrada de Sebastian Vattel, quien piloteaba para Ferrari. “Todo tiene un principio y un final, y tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada”, afirmó el piloto mexicano a través de sus redes sociales.

Claro que este anuncio nos agarra por sorpresa; especialmente porque la trayectoria de Checo había sido constante, en una dirección positiva. Casi desde el inicio de su ingreso a la F1 nos emocionó, cuando en 2012 terminó en el segundo puesto en el Gran Premio de Malasia y también en el de Italia. Al concluir esa campaña, los resultados lo pusieron bajo la lupa de McLaren, que se convirtió en su segundo equipo del Gran Circo.

Las buenas nuevas continuaron para el piloto y también para la afición nacional: la permanencia de Sergio Pérez en la F1 fue motivo suficiente para traer de nuevo al

país el Gran Premio de México. Así que en gran medida es gracias a él —y sus patrocinadores, claro está— que, desde 2015, el Autódromo Hermanos Rodríguez

es anfitrión de esta fiesta automovilística.

EL NUEVO RUMBO DE CHECO

Tras la noticia de su salida del Racing Point para el fin de esta temporada, las preguntas incómodas y evidentes fueron: ¿y ahora a qué escuadra apoyaremos? ¿Está en juego la permanencia del tapatío en la F1? Hasta el cierre de esta edición las respuestas siguen inciertas, aunque hay tres escenarios posibles, integrarse a otro equipo, tomarse un año sabático o retirarse definitivamente de la F1, y ninguno de ellos “es una mala opción”, ha comentado Sergio Pérez, de 30 años.

Para que el primer escenario suceda, ya se presentaron acercamientos con varias escuderías. Alfa Romeo fue una de ellas, pero ya es definitivo que Checo Pérez no sumará kilómetros con ellos. De acuerdo con los expertos, Red Bull es la mejor opción tanto para el mexicano como para la marca. Y es que reclutar a Checo implicaría un respaldo de 15 millones de euros debido a los patrocinadores del automovilista, como

Telmex y Red Cola.

Sin embargo, el escenario más posible es que Checo Pérez se sume a las líneas de Haas, escudería que renovará buena parte de su plantilla. Además del mexicano, suenan fuerte para integrarse a este equipo Nico Hulkenberg, Robert Shwartzman, Callum Ilott y Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher.

De continuar en el Gran Circo, la decisión habrá que pensarse bien, o al menos ese es el deseo del piloto. “Después de 10 años en el deporte, quiero un proyecto que me motive a dar mi 100 por ciento en cada vuelta, para ir cada mañana y viajar por el mundo. Necesito eso, si no encuentro el plan adecuado, no me quedaré en la F1”, afirmó Pérez.

Esperemos a que esta situación se resuelva antes de que llegue el siguiente verano y que la decisión venga con noticias festivas, que bien nos hacen mucha falta en este turbulento año.

Mexicanos en la F1

Estos son los automovilistas mexicanos que participaron en la F1 antes que Sergio Pérez, quien hasta ahora es el que más años ha permanecido en el Gran Circo del Automovilismo.

Ricardo Rodríguez de la Vega

De 1961 a 1962, cuando falleció a causa de un accidente en prácticas de la F1 en México.

De 1963 a 1971, cuando falleció durante las 200 millas de Norisring.

De 1963 a 1968, con los equipos Centro Sud, Lotus y Cooper.

De 1977 a 1981, con los equipos Hesketh, Lotus, Rebaque y Brabham.

Por Anaid Ramírez @CARASmexico

