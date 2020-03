La mamá de Cristiano Ronaldo sufrió un derrame cerebral

El astro portugués de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo no se entrenó este martes con su equipo para viajar a ver a su madre, que ha sufrido un accidente cerebrovascular, en su isla natal de Madeira.

Oculto tras unas gafas negras, el cinco veces Balón de Oro llegó al aeropuerto de Funchal acompañado de su pareja y su hijo mayor, según las imágenes difundidas en directo por las televisiones locales.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020