Maradona, fan de Los Bukis y enamorado de Edith González

Pocos saben que el mánager de artistas y futbolistas Jorge Berlanga, fue de los primeros en conocer a Diego Armando Maradona cuando era apenas un prospecto de jugador. Eran los años 70, Jorge llevaba la carrera de su entonces esposa Rocío Banquells y de celebridades como el grupo español Parchís y otros cantantes internacionales de habla hispana.

“Entré al futbol de casualidad, y de casualidad también encontré a Diego, porque nadie descubre futbolistas: te los topas”, dice el empresario, en exclusiva para Editorial Televisa, tras enterarse de la muerte de quien fuera su gran amigo, Diego Armando Maradona.

¿Cómo conociste a Diego?

Yo llevaba cantantes, pero como me encantaba el futbol porque había querido ser futbolista, conocí a un cuate que me presentó a Tomás Boy (futbolista de la época) y lo compré, y así fue como me metí. Moviendo jugadores conocí a Jorge Cyterszpiler, quien era un representante muy bueno y jovencito, amigo de Diego desde niños. Nos hicimos amigos y socios, me llevó a Argentina a ver a Diego, de 15 años, en un “potrero” como les llaman allá a los campos del llano. Quise traerlo a México pero nadie lo quiso, ¿lo puedes creer? Eventualmente Jorge Cyterszpiler lo acomodó en Boca Juniors y luego el chico escaló hasta llegar al FC Barcelona… Nunca diré quiénes no lo quisieron en México, pero sucedió.

¿Cómo era de carácter entonces?

Igual que siempre: arrojado, emocional, sensible y sobre todo, leal. Eso ha distinguido a Diego toda su vida (me cuesta hablar en pasado de él), cuando eres su amigo, eres su hermano para toda la vida. No importa si no lo ves en años, el día que lo llamas o que te llama es como si nunca te hubiera dejado de ver.

¿Estuviste cerca de él en su ascenso al estrellado?

Sí. Cyterszpiler y yo éramos socios así que llevábamos a todos los jugadores y nos turnábamos para atenderlos, teníamos un equipo de gente muy padre. Yo llegué a Barcelona con Diego cuando lo firmaron; estuve viviendo con él dos meses en el hotel Riviera hasta que lo acomodaron en una casa y estuvo establecido en la ciudad. Te puedo decir que del niño que conocí, a la estrella que llegó a ser en el FC Barcelona, no había cambio para mí: era extravagante, armaba líos de todo, un tipazo.

Y luego vino el Mundial de México 86… ¿qué nos compartes de aquellos tiempos?

Primero que todo, que Diego se salía de la concentración a cada rato para irse a mi casa a conocer gente. Era muy sociable y muy telenovelero, siempre quería conocer a las actrices: le encantaba Edith González y también Verónica Castro. Me da mucha gracia que Fernando Schwartz les contó la anécdota de cuando llegó a México con Boca Juniors y Diego aceptó ir al foro de 24 Horas con Jacobo (Zabludovsky) si le presentábamos a “Mariana”, o sea a Verónica, que es un amor y accedió a ir a cenar con nosotros, fue al otro día al partido y se puso la camiseta de Boca.

¿A quién más conoció en México, de celebridades?

A Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, porque era muy fan suyo, le encantaba El Chavo del Ocho; Roberto hasta lo invitó al programa. A Luis Miguel, por supuesto; en la foto viene con mi hijo Jorge de chiquito (el también manager deportivo Jorge Berlanga Jr), fue en la casa que teníamos en el Pedregal, en pleno Mundial. Lo que pasaba es que Menotti le daba chance de salir, pero no se debía de saber… no podía ir a ningún lugar público, entonces en mi casa se hacías las reuniones. En ese Mundial le hice una fiesta padrísima con todos los amigos de Rocío (Banquells, quien era su esposa en aquel tiempo): Emmanuel, las Pandora, Marco Antonio Solís… Uy, todos los de la época. Por cierto, Diego era fan de Los Bukis.

Así que era fan de Marco Antonio Solís…

Sí, y de hecho a Diego le gustaba mucho cantar y cantaba bien. Igual Pelé. Les encanta la bohemia a los dos… Diego un día cantó tango en la casa, justo en una de esas reuniones “mundialistas” que hacíamos con los cantantes. Por ahí tengo el video y es muy bonito.

¿Es cierto que le dedicó el Gol del Siglo a Rocío Banquells?

Sí, lo prometió en el programa “Siempre en Domingo” de Raúl Velasco, que fue al único lugar al que fue públicamente en plena concentración del Mundial del 86. Raúl Velasco lo invitó, fue feliz a ver el programa y a conocer a las cantantes, ese día fue cuando dijo que estaba enamorado de Edith González y la conoció…En la entrevista dijo que si metía un gol el día del partido contra Inglaterra se lo dedicaba a Rocío, la quería muchísimo, tanto, que hace dos años nos vimos los tres en Madrid. Diego y Rocío estaban juntos y me hablaron. Fue muy bonito verlos y fue la última vez que lo vi.

¿No se vieron cuando estuvo entrenando a los Dorados de Sinaloa?

No, era muy complicado para mí, pero sí hablábamos con regularidad mientras estuvo aquí.

¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?

El año pasado, le hablé para decirle que hiciéramos un programa con sus amigos mexicanos: Vero, Edith, Florinda Meza y todos los cuates, la idea estaba buena, le gustó, pero en Televisa no la quisieron y ya no le di seguimiento.

¿Hasta cuándo trabajaste con él?

Cuando se peleó con Cyterszpiler (fallecido en 2017), entonces llegó Guillermo Coppola a destruirle la vida, él fue el que le ofreció la porquería (la droga), Coppola era un encanto, porque el diablo siempre es adorable… así que lo sedujo rápido. Y Diego era así: visceral e impulsivo, influenciable e ingenuo. En un pleito sinsentido se separó de Cyterszpiler y por lo tanto yo dejé de trabajar con Diego; me separé un tiempo de él por lo profesional, pero nunca dejamos de ser amigos. Me dolió mucho verlo destruirse, como a todos los que lo quisimos.

De que lo conociste a cuando lo viste por última vez, ¿alguna vez maduró?

¡Nunca! Diego nunca creció, siempre fue un niño… Caprichoso, sensible, lioso. Eso era parte de su encanto tanto como de su tragedia personal. La inestabilidad emocional que lo hizo perderse… Era un chico que venía de un barrio muy pero muy pobre, tenía una frase que decía “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”.

¿Cómo eran sus papás?

El señor muy amable, don Diego, “Chitoro”, pero en realidad la mamá era la dura, Diego sacó su carácter. Doña Dalma Salvadora Franco, “La Tota”, tuvo ocho hijos: Ana, Rita, María Rosa, Liliana, Raúl, Hugo, Claudia y Diego Armando. Puedo decir que ella lo hizo en todos los aspectos. Los dos murieron en 2011.

¿Diego traspasa el mundo del futbol?

¡Claro! Es un anti héroe y un tipo con muchos contrastes: un grandioso jugador, una persona auténtica, sensible y triste que sucumbió a la porquería que le causó muchos problemas de salud como a muchas personas; es el retrato del hombre pobre que llegó lejos pero que no supo lidiar con su vida personal. Y sin embargo, no dejó de ser nunca ese niño cariñoso, fiel, tierno y cabezón.

¿Cómo veremos a Maradona en 10 o 20 años?

Como decía John Lennon y se le hizo realidad: “Si quieres ser legendario, muérete”.

