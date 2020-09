Messi: entre el amor y odio al Barcelona

¿Qué hay detrás del conflicto entre Messi y el Barcelona? Entrevistamos a diversos especialistas en el tema para poder entenderlo.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”, declaró Lionel Messi a Rubén Uría en una entrevista exclusiva para el portal Goal.com, poniendo fin a diez días de incertidumbre en el FC Barcelona y el fútbol mundial.

Con esto el jugador argentino asegura su permanencia una temporada más en el club que ha sido su casa en los últimos 20 años, pero Messi no está feliz y sólo su amor por el equipo blaugrana ha impedido que abandone la entidad este verano.

La tristeza en su rostro durante toda la entrevista con Goal.com, es reflejo de una persona decepcionada con el equipo al que llevó a lo más alto y que cuando él pide que lo dejen salir y ser feliz, se encuentra con una directiva inflexible y poco humana.

Literalidad en el contrato

Como declaró el abogado y socio de Meade Brands & Sports, Ernesto Meade, para Caras México, este año 2020 es especial y eso afectó mucho al tema de los contratos de los deportistas.

En circunstancias normales los contratos en el fútbol europeo finalizan el 31 de mayo, por lo que el 1 de junio los jugadores que deciden no renovar el contrato quedan libres.

Debido a que fue una situación extraordinaria y la incertidumbre dominaba, la FIFA emitió una serie de recomendaciones para ayudar a solucionar este tema. Una de ellas fue tomar como fin de contrato cuando acabará la temporada local de cada equipo.

Pero eran recomendaciones, los clubes y deportistas podrían llegar a acuerdos específicos en este tema. Como explica Meade, los contratos se pueden interpretar de dos formas: a la literalidad o por la voluntad de las partes.

En este caso el FC Barcelona se acogió a la literalidad del contrato, por el cual Messi tenía hasta el 10 de junio, dos meses antes de lo que acabó su temporada, para declarar su se quedaba o iba del club, lo cual era su intención.

Esta interpretación a la literalidad benefició al FC Barcelona por lo que al anunciar Messi su marcha pasada la fecha establecida (10 de junio) automáticamente se renovaba el contrato para la temporada 2020-2021.

Esto decepcionó mucho a Messi, quien en entrevista con Goal.com declaró, “el presidente (Josep María Bartomeu) siempre me dijo a final de temporada yo podía decidir si irme o quedarme y no cumplió con su palabra”.

Hay que recordar cuando firman en 2018 la renovación del contrato, se dé a conocer que el argentino puede salir libre al final de cada temporada, acuerdo firmado con el propio Bartomeu. “Ahora quedó muy mal por no dejar a Messi ejercer su derecho de salir libre cuando quisiera”, apuntó Meade.

Siendo consciente que su cláusula de 700 mde no es asumible para nadie, el propio argentino la calificó de una locura. Tras eso declaró, “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”, demostrando que el Barcelona es todo para él a pesar de no estar contento con la actualidad del club.

Esta decisión de Messi fue aplaudida por Joan Gaspart, ex presidente del FC Barcelona, en entrevista con Vicente Ortega en Radio Marca. “Leo es historia del Barça y hoy lo ha rematado. Se ha puesto en el nivel de culé como Di Stefano en el Real Madrid, después de admitir que no quiere verse las caras en el juzgado con el club de su vida”, sentenció el ex presidente blaugrana.

Messi un ganador nato pero no feliz

Antes de que el rosarino hablase para Goal.com, por todos era sabido que el capitán del Barcelona había pedido su salida del club por un cúmulo de circunstancias y que el 2-8 frente al Bayern Múnich el pasado 14 de agosto, fue la gota que derramó el vaso.

Pocos días antes de que el cinco veces ganador del Balón de Oro, diera a conocer que cumpliría su contrato- a regañadientes- en el Barça, en Caras México hablamos con Guillermo Zamarripa, Fundador y Director General de The Marketing Jersey, para saber qué podía haber llevado al jugador a emitir el burofax solicitando su marcha.

El representante y experto en marketing deportivo, afirmaba “es una decisión que ahora explota o se vuelve noticia, pero es algo que Messi tiene tiempo pensando. Es un proceso, no solo se tomó a raíz solo del 8-2, de un torneo malo, sin duda que es una consecuencia de muchos años de cansancio, de frustración, de ciertas cosas del día a día del club no le gustan. Y que a la postre lo llevan a dejar el único club que él conoce en toda su carrera futbolística”.

También pudimos conversar con periodistas españoles que diariamente cubren la información del club catalán y nos decían, “Messi está harto de no ver un proyecto deportivo ganador para pelear por los títulos”.

Todo esto fue reafirmado por el argentino en la entrevista con Goal.com, “hace tiempo que no hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida van pasando las cosas”.

El que se haya dudado de su amor por el FC Barcelona y Barcelona es una de las cosas que más dolió al 10. Pese a que él quería marcharse en busca de nuevos aires y motivaciones, afirmó que esta temporada va a liderar al club para lograr los objetivos.

“Voy a seguir y el que me haya querido ir no va a cambiar mi actitud a la hora de competir, siempre quiero ganar y no me gusta perder. Vamos a dar el máximo todos, para dedicarlo a la gente que lo pasó mal y por aquellos que ya no están”, sentenció el capitán del FC Barcelona.

Esta última temporada fue un año muy difícil para el argentino y así lo dejó claro en la entrevista con Rubén Uría, “fue un año muy complicado en entrenamientos, partidos, vestidor. Eso me hizo plantearme la marcha del club y buscar nuevos retos, aires”.

La marca Messi superior a la marca FC Barcelona

Guillermo Zamarripa, en entrevista con Caras México, afirmaba, “en una visión tradicional existe ese concepto que la entidad deportiva siempre debe estar por arriba del jugador, yo creo que Messi es la excepción de esa regla”.

Periodistas conocedores de la actualidad del FC Barcelona y que a diario están en contacto con jugadores y directivos afirman que el Barcelona hoy en día es club universal pero que la camiseta azulgrana es conocida mundialmente gracias a Messi y su exposición se ha multiplicado por cien.

Un periodista de Barcelona declaró “es cómo los Bulls de Jordan, el jugador se situó por encima de la institución”.

De acuerdo con datos de Forbes, Lionel Messi es el tercer deportista con más ingresos a nivel mundial tras Roger Federer y Cristano Ronaldo. Las ganancias anuales del argentino ascendieron a 104 millones de dólares, 72 mdd en sueldos y premios mientras que 32 mdd en concepto de patrocinios.

