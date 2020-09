Raúl Guzmán, tras los pasos de ‘Checo’ Pérez

Raúl Guzmán, el piloto tapatío de 21 años que ya corrió en Italia el Lamborghini Super Trofeo en agosto, quiere destacar como ‘Checo’ Pérez.

La fiebre del automovilismo en México va a la alza y no solo por las fechas nacionales en Fórmula Uno (aunque este año fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus), sino por la gran cantidad de jóvenes pilotos que han surgido en la última década buscando hacerse de un nombre en importantes categorías europeas.

Tal es el caso del joven Raúl Guzmán Marchina, de 21 años, originario de Jalisco, quien logró dos podios en el pasado Lamborghini Super Trofeo que se corrió el primer fin de semana de agosto en Italia.

¿Qué te inspiró a ser piloto?

Tenía amigos pilotos que me invitaban a los Go Karts y me encantó la adrenalina. Desde chiquito yo iba en el club Atlas Colomos para ser futbolista, pero no me llenaba, cuando me subí a los karts fue otra sensación. Entre semana en la tarde iba al fut y los fines a los karts. Luego dejé el balón.

¿Tuviste alguna influencia de Checo Pérez?

Claro. Mi papá y el de Checo se conocían y le comentó que yo quería estar en las carreras; le recomendó que me llevara con José Antonio Sánchez “El Donas”, aquí en Guadalajara, él fue el ‘descubridor’ de Checo. Empecé a ir con él tres veces por semana y me inscribió a carreras a los dos meses.

¿Cómo ‘se entrena’ para ser piloto?

Con mucho esfuerzo físico y disciplina dentro del auto. Antonio me adaptó al automovilismo, porque cuando vienes de cero hay mucho por aprender. Yo me adapté relativamente rápido porque iba diario de 4 a 8 de la tarde al kartódromo. Mi primera carrera fue local y se llamó “Amigos por el Kartismo” y terminé segundo en mi primera vez en pista. Mi primera categoría fue Mini Max, de 12 a 14 años. Y empecé a ganar…

¿Cómo está eso de que le ganaste a Checo en una carrera?

Fue en un evento de exhibición con go karts llamado Grand Prix Internacional, que organiza Carlos Fernández y a la que invita a muchos pilotos profesionales y estrellas; Checo vino de invitado dos años; en 2015 yo terminé cuarto y él en el lugar 12 y al año siguiente estuvo muy reñido. Fue muy divertido porque además me felicitó; es muy buena onda con los pilotos jóvenes, siempre tiene muy buena actitud, da buenos consejos y es un tipazo.

¿En qué momento llegaste a Europa?

También fue muy inesperado… Fuimos a Estados Unidos al Campeonato Nacional de karts y terminé segundo, fue en 2014, en Las Vegas. Ahí conocí a Danilo Rossi, un corredor que tiene su marca de go karts y un equipo de Fórmula 4 y 3, él me propuso irme a vivir a Roma con apenas 15 años. Mi papá me acompañó a las pruebas y me ayudó a buscar patrocinios, también mis amigos me apoyaron y me fui a vivir a Lugo di Romagna (cerca de Bologna). Aprendí a hablar italiano a los tres meses.

¿Ha sido un camino duro siendo un adolescente?

Siempre. A los 15 ya vivía solo en Italia, ya tengo 21. Me siento muy feliz en Italia, me conocen los equipos italianos, ya tengo cierta reputación acá, pero claro que en lo personal, luego de cinco años en Europa, ya extraño a mis amigos, mis tacos, ¡y a mi mamá! Me regresé a México cuando inició la pandemia y seguí entrenando con un simulador para estar activo y haciendo ejercicio, pero ya volví a Italia para prepararme.

¿Cuál ha sido tu camino en las competencias?

Cuando llegué a Italia me apoyaba Escudería Telmex; pasé de los karts a correr autos de Fórmula 4 con el mismo Danilo Rossi por dos años; en 2016 surgió la oportunidad de irme a la Formula Renault 2.0 a Francia, pero no tenía que ver con el manejo formulero al que yo estaba acostumbrado; solo estuve dos temporadas. Lo que seguía era brincar a Fórmula 3 pero no logramos reunir los patrocinios y me quedé en la F3 regional en Italia de nuevo con Danilo.

¿Con quién te tocó correr, de los jóvenes actuales?

En 2015 éramos nueve pilotos en F4, me tocó correr con Mick Shumacher y con muchos que hoy están en F2 y que son mis amigos, como Robert Schwartzman de Rusia, Wan Ju Shoo. Espero poder alcanzarlos pronto.

Pero aun así llegaste a Lamborghini…

Hice mucho ruido en el torneo de F3 regional porque conseguí seis podios y una victoria de novato, entonces se me acercaron de Lamborghini Squadra Corse que estaban buscando pilotos nuevos: nos probaron a 16 y fui el más rápido. Obvio, quiero ganar este campeonato para lograr el objetivo de llegar a F3. También tengo la opción de crecer como de piloto de la marca porque tienen muchos programas para carreras propias y desarrollo de autos. Ya veremos.

¿Qué auto corres y cuánto dura el serial?

Todos los coches de campeonato son los Huracán. La competencia consta de cinco rondas y 10 carreras de acuerdo con el calendario (GT World Challenge Europe Powered by AWS). Fue en Misano el fin de semana del 7 al 9 de agosto con una fecha en Nürburgring –la mítica pista alemana conocida en el mundo motor como “El Infierno Verde”–. Espero que me sigan y que cada vez más gente se interese por los autos y los pilotos mexicanos en Europa.

