Vanessa Zambotti da positivo a coronavirus

Vanessa Zambotti, exjudoca mexicana, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus.

Además de dar a conocer la noticia, Vanessa Zambotti expresó que no sabe cómo pudo haberse contagiado.

La exjudoca, aseguró que desde que se decretó la cuarentena, ella permaneció dentro de su hogar y únicamente salió en dos ocasiones, una para ir al supermercado y otra a la tienda.

“Di positivo al Covid-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Trate de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas”, compartió en Twitter.

Posteriormente, en otro mensaje en esta misma red social, escribió:

“Me hice el examen en un laboratorio privado, he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito, ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos”, comentó.

Además, y de acuerdo a Milenio Diario, la deportista mexicana detalló que desconoce en dónde o cómo pudo contagiarse.

“Realmente estamos expuestos en todos lados, no sé si fue realmente la comida que me traen o una vez que salí al súper, pero desde que se decretó la cuarentena dejé de laborar y hacía home office, y para nada salía, solo al súper y a la tienda que se encuentra afuera de mi casa”, declaró Zambotti.

Y añadió algunos de los síntomas que comenzaron a presentarse, mismos que hicieron que quisiera hacerse la prueba del coronavirus.

“Consulté un neumólogo y ahora debo estar en mi casa encerrada con todas las medidas de higiene y seguridad, sin salir, para no hacer un contagio, y no es necesario estar en un hospital, porque no lo amerita y sería ocupar un lugar para quien sí lo necesita”, mencionó.

Actualmente Vanessa Zambotti –quien reside en Chihuahua– se dedica a trabajar para el área panamericana de judo como community manager.

Por CARAS México @CARASmexico

