Viridiana Álvarez, la mexicana que dejó su oficina por las montañas

Viridiana Álvarez se convirtió en la primera mujer de América en romper un Guinness por subir las 3 montañas más altas del mundo en menos de 2 años.

Hace 10 años atrás, Viridiana Álvarez se encontraba tras de un escritorio, algo le decía que debía salir de ahí y perseguir su sueño… y así lo hizo. A sus 30 años, sin ser una experta, ni tener años en el alpinismo, abandonó su trabajo, comenzó a subir montañas y hoy se convirtió en la primer mujer de América en romper el récord Guinnes por subir las tres montañas más altas del mundo en dos años.

Pero, ¿cómo comenzó todo? La alpinista mexicana platicó con CARAS.com.mx y nos contó el inició su sueño.

“No es un sueño que tuve desde niña, empecé a hacer ejercicio a los 28 años y conocí la montaña hasta los 30”, recordó la nacida en Aguascalientes, estado de la República Mexicana que irónicamente no cuenta con montañas.

“Decidí empezar a escalar las montañas más grandes del mundo, por lo que renuncié a mis trabajos y así empieza esta aventura”, detalló la alpinista, “Para mí el montañismo representa un espacio donde he podido retarme, donde he podido crecer, donde he podido conocerme y conocer a Dios, además he aprendido a ser mejor persona”.

Los primeros pasos

Su primer encuentro con las montañas lo tuvo con el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, un reto que le hizo vivir una experiencia inolvidable que la motivo a seguir subiendo más y más montañas.

“Está experiencia se dio de una manera muy inesperada, al principio la montaña representaba un reto físico para mí, entonces llegar al Pico de Orizaba y ver de lo que se trata subir una montaña y llegar a una cima donde las piernas te tiemblan y sentir esa gratificación, representa un parteaguas en mi vida, porque si no hubiera ido ese día no estaría aquí platicando contigo”, recuerda Viridiana y añade: “Fue un día que cambio por completo mi camino”.

De pronto su vida dio un giro de 180 grados. La oficina quedó en el olvido y las nubes, el cielo y la altura se convirtieron en sus nuevos “compañeros de trabajo”. El Pico de Orizaba le marcó el camino al éxito.

Aquel día, estando en la cima mientras veía el paisaje desde las alturas, Viridiana se imaginó estando en lo más alto del Everest. Ese era su siguiente reto… y el último, así lo imaginó.

“A los 10 meses de ir al Pico de Orizaba me voy a Argentina a Aconcagua, y 10 meses después de eso me voy al Himalaya”, narró la también conferencista, “para ese entonces ya tenía como meta visitar el Everest, pero fue de una manera paulatina, de hecho esa era mi única meta”.

La alpinista mexicana confesó que no tenía planeado continuar después de conquistar la cima del Everest: “yo pensaba que después de subir el Everest ya no subiría más montañas”.

Pero no sucedió como lo pensó. Tal como su primera vez en el Pico de Orizaba, al estar en las alturas del Everest sus sueños la llevaron a pensar en cómo sería subir la K2 y ser la primer mujer latinoamericana en conquistar su cima.

Y lo logró. Así que, ¿por qué no ir por más? Viridiana decidió que si ya tenía las dos primeras “¿por qué no voy por la tercera? Todo fue de una manera muy orgánica y son metas muy aspiracionales, metas muy grandes y siempre trato de disfrutarlas”, compartió.

La llegada del récord Guinness

Este 11 de agosto del 2020 será inolvidable para Viridiana Álvarez, pues los Guinness World Records le entregarán de manera oficial el reconocimiento por haber subido las tres montañas más altas del mundo en su primer intento.

Además, la mexicana lo hizo en un tiempo récord de 1 año y 364 días, al escalar el Everest (8,848 metros de altura) el 16 de mayo de 2017, la K2 (8,611m metros de altura) el 21 de julio de 2018 y Kangchenjunga (8,586 metros de altura) el 15 de mayo de 2019.

Este logro solo lo han conseguido 12 mujeres en el mundo (de países como España, China, Japón, Suiza y Austria); pero el mérito de Viridiana es mayor al ser la mujer más joven en lograrlo y además romper el récord de la surcoreana Go Mi Sun, quien consiguió en 2009 escalar las tres montañas con un tiempo de 2 años 2 días, tres días más que la mexicana.

Álvarez se percató que podría romper el récord Guinnes cuando llegó a la expedición de Kanchejunga, donde le dijeron que si llegaba a la cima antes del 17 de mayo conseguiría el objetivo.

“En la montaña tú no decides que día subir, la montaña te lo va diciendo dependiendo del clima o de la salud, de cómo va la ruta, de todo ese proceso de aclimatación porque son temporadas largas”, recordó. “Era como una presión y yo dije: ‘si se da se va a dar, voy a dar todo de mí para que así sea’ y se dio el día de mi cumpleaños que fue el 15 de mayo, (ese día) rompí el récord”.

No fue fácil, pero la alpinista tenía una meta y un sueño qué cumplir, “sentí que era un regalo de Dios y de la vida, que era parte de la recompensa de tantos sacrificios”.

“Para mí el récord representa parte de mi historia, romper todos esos paradigmas y demostrar que no hay edad para empezar, que no son las circunstancias lo que nos definen sino lo que hacemos con las circunstancias, eso representa el récord para mí”, asegura la mexicana, quien además se siente feliz y orgullosa de traer este reconocimiento a México: “compartirlo con todos ustedes es una satisfacción muy grande”.

¿Qué sigue para Viridiana?

Sus sueños continúan y por ello la alpinista mexicana desea conquistar más y más montañas.

“Ahora tengo el reto de subir las 14 montañas más altas del mundo, pero si no se da tampoco me aferro porque no quiero perder la oportunidad de ver otras cosas que se me presenten en el camino, todo mi camino en las montañas ha sido muy aspiracional”, asegura.

Y envía un mensaje a todas aquellas mujeres que tienen sueños, pero que no han podido vivirlos y hacerlos realidad.

“Atrévanse a soñar en grande, confíen en sí mismas”, expresó Viridiana Álvarez “si nuestros sueños son grandes, nuestras acciones son grandes y tenemos que tenerlas presentes y confiar en uno mismo”.

“En todo en mi camino he nadado contracorriente y contra pronósticos, a pesar de que me decían que no iba a poder porque no tenía experiencia, que no tenía conocimiento, que no tenía la fuerza, que no tenía todo lo que se requiere para el montañismo, a pesar de todo eso lo he logrado”, asevera Viridiana Álvarez para finalizar con una frase contundente: “creo que el valiente no es el que no tiene miedo sino el que los enfrenta”.

