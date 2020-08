5 cirugías que se hacen las famosas sin pasar por el bisturí

¿Te has preguntado qué tratamientos de belleza se hacen las famosas? Te presentamos los procedimientos que se realizan sin láser o bisturí con grandes resultados.

Sin duda el paso del tiempo no perdona, incluso si eres una estrella del espectáculo. Por ello desde siempre se ha buscado el elixir de la juventud que, aunque no se ha encontrado, la cirugía ha conseguido aproximarse a él. Si no, pregúntenle a algunas famosas.

Con el paso del tiempo, los cirujanos han conseguido que algunos procedimientos se realicen sin necesidad del bisturí, logrando obtener resultados que llenan de confianza a quienes se los realizan.

De hecho, hace unos días se dio a conocer que la actriz y conductora Yolanda Andrade se había sometido a un procedimiento rejuvenecedor a manos del Cirujano plástico, estético y reconstructivo Miguelangel Guevara, por lo que nos dimos a la tarea de hablar con él sobre los procedimientos de mínima invasión que más se hacen las famosas y que no son tan agresivos como una cirugía.

Facetite

Es una radiofrecuencia de calentamiento interno y externo, con altos parámetros de seguridad, el calor a determinada temperatura causará una contracción inmediata, dando como resultado la rectificación de todos los tejidos y una nueva producción de colágeno

No se usa bisturí, no hay una convalecencia de 28-30 días y sin cicatrices de por medio, como Yolanda Andrade en 10 días, tienes 10 años menos con una rápida recuperación, libre de dolor e incomodidad.

Morpheus 8

Uso de la energía a través de una pistola desechable con un pin de 24 agujas que entra a diferentes profundidades desde 1 a 4 milímetros, y en diferentes categorías de energía dará contracción y liberación de energía bajo la piel, se usa para tratar la celulitis y la grasa localizada, así como para transformar las facciones envejecidas y conseguir un aspecto más joven.

Es un tratamiento mínimamente invasivo, seguro y altamente efectivo con resultados inmediatos y visibles desde la primera sesión.

Plasma IQ

Dispositivo que maneja plasma, a través de una aguja con energía controlada, se coloca a 1 milímetro por encima de la piel y mediante un proceso de sublimación hará pequeñas quemaduras, entre ellas, habrán células que causarán una costra, la costra va a causar una contracción de la piel y eso hará que el paciente tenga un rejuvenecimiento de párpados y cuando la costra se cae tendrá como resultado, un rejuvenecimiento acorde a las propias facciones de tu cuerpo y es mucho más barato que una cirugía.

También puede usarse para tratar patas de gallo, líneas de expresión, manchas, cicatrices y arrugas en cuello y pecho.

Bodytite

Similar a Facetite por su proceso de calentamiento, tiene un efecto 2 en 1, se puede hacer una liposucción con el uso de radiofrecuencia para causar no nada más extracción de grasa, sino que la piel se pegue.

Es un tratamiento seguro y eficaz que ofrece a los pacientes cambios estéticos rápidos y significativos sin necesidad de cirugía.

V aser 4D

Se trata de un procedimiento que utiliza energía ultrasónica para romper selectivamente parte de la grasa no deseada, la liposucción tradicional ocupa un método en el que se inserta una cánula con líquido para que los vasos se colapsen y arranque la grasa a través de un sistema de succión, por eso es común la aparición de moretones y el dolor.

La opción ultrasónica de Vaser desprende la grasa a través de ultrasonido como un efecto de boliche, llega la bola y los pines chocan entre sí, al chocar entre ellos, se desprende la grasa y al momento de la succión se lleva solamente la grasa, respetando venas y arterias, haciendo que la recuperación sea mucho más rápida, Elettra Lamborghini, nieta del famoso fabricante italiano de autos y estrella del reality Super Shore, es una de las famosas que se ha hecho este procedimiento con el doctor Miguelangel.

Ahora ya sabes cómo es que las famosas optan por opciones para transformar su cuerpo de una forma no dolorosa y que les han dado buenos resultados.

Por Carlos García @CARASmexico

