Abrigos de piel: guía completa para llevarlos (bien) este otoño-invierno

Si se trata de una reunión informal, los abrigos cortos son ideales para un look más juvenil, en cambio, si es un evento formal, apuesta por abrigos de estética masculina.

Otoño e invierno son temporadas que destacan por sus bajas temperaturas y los abrigos de piel indudablemente serán de mucha ayuda para este clima, pero si te preocupa saber cómo combinarlo, el corte, el color o si usar uno te puede sumar años, aquí te compartimos unos consejos muy útiles.

Pieles sintéticas, por favor

Algunos le llaman piel falsa, pero no tiene nada de falso un material que también da abrigo y que simula el pelaje de algún animal, pero sin someterlo a un sufrimiento real, cada vez son más las marcas que usan faux fur en sus colecciones, argumentando que, con los avances tecnológicos de la actualidad, resulta innecesario seguir haciendo abrigos con pieles naturales, firmas como Gucci, Armani, Vivienne Westwood, Hugo Boss -que desde 2015 prescinde de las pieles animales- Ralph Lauren -que lo hace desde 2006-, Calvin Klein -desde 1994- sin olvidar a Stella McCartney, pionera y la más firme detractora del uso de pieles.

Eligiendo el color

La sofisticación que quieras dar al look, depende de ti, en ese caso recomendamos colores como el morado, negro, café, borgoña o shedron. En cambio, si quieres usar abrigo de piel y proyectar una apariencia más joven, recurre a tonos candy o pastel como el rosa, el azul o el verde menta, son la mejor opción si no estás acostumbrada a este tipo de prendas, además de que llenan el rostro de luz y aportan un aire jovial.

El corte que te favorece

Para mujeres de baja estatura:

El reto para las mujeres pequeñas es alargar la figura, es fundamental evitar piezas que te agreguen volumen, evita ropa abultada y abrigos oversize, opta por abrigos cortos como a la cintura o tres cuartos.

TIP: busca abrigos con líneas de botones que no sean muy anchos, favorecerá el efecto vertical que beneficiará la apariencia de una figura más larga.

Para mujeres altas:

Con pinzas, asimétricos, oversize, a la cintura… prácticamente puedes usar cualquier corte que quieras, depende de ti si quieres un estilo que acentúe esta característica o si quieres disimularla un poco.

TIP: Procura usar cortes con cintura alta para darle balance y curvas de manera estilizada a tu figura, en lugar de abrigos con cierres verticales, elige cruzados o en diagonal. Las plumas y las pieles en el cuello le vendrán de maravilla a tu alargado cuello.

Combinando el abrigo

Te invitamos a buscar inspiración en looks de distintas épocas para que te despierte la creatividad a la hora de armar tu atuendo.

Groupies

Si no quieres sumarle años a tu apariencia por usar un abrigo, las groupies de los 60s y 70s serán de gran inspiración, nadie llevaba abrigos piel de forma más casual que ellas, los combinaban con minifaldas, pantalones de cuero, botines y botas altas. Anita Pallenberg, la famosa groupie que se convirtió en musa de los Rolling Stones es la mejor de las referencias.

De fiesta

Si quieres salir a tomar algo por la noche, opta por abrigos de la cintura o tres cuartos, eso sí que no sobrepasen tus rodillas, puedes acompañarlo con algún vestido entallado y soltarte el pelo para no recargar el look.

Años 40

Si no puedes contra el enemigo, únetele. En eventos donde el glamour es imprescindible, lleva un abrigo con el look clásico al extremo, puedes recurrir a guantes de piel, un bolso muy elegante y como cereza del pastel: joyas con diamantes para vivir la fantasía a otro nivel.

Por Carlos García @CARASmexico

Te puede interesar: Los mejores abrigos royal para esta temporada de frío