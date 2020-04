¡Alista tu outfit! Estás invitado a la MET Gala 2020

Uno de los eventos más importantes y esperados del año, relacionado con la moda, es la Met Gala, mismo que tuvo que ser suspendido por la llegada del coronavirus.

Sin embargo reza el dicho ‘renovarse o morir’, por lo que los organizadores de este prestigiado evento han querido hacer esta edición de manera virtual y…¡estás invitado!

La cita es el próximo lunes 4 de mayo a través de su cuenta Twitter, donde además lanzaron la convocatoria para todos aquellos que quieran participar y ponerse el look con la temática de este año.

“Dada la ansiedad y el estrés que está causando el brote de Covid-19, creemos que continuar avanzando con la Gala HFTwit Met es la opción correcta”, se lee en el anuncio de Twitter.

“Esperemos que este evento sirva como un pequeño lugar de alegría y unidad para esta increíble comunidad”, expresaron.

Además, se les invita a los interesados en ‘asistir’ a la Met Gala virtual a que compitan en una serie de categorías en relación con el tema previsto para este año, ‘Acerca del tiempo: moda y duración’, que está inspirado en la obra “Orlando” de Virginia Woolf, y que incluyen lo siguiente: ‘Creación de conjuntos de fotos’, ‘Desafío de marca’, ‘Estilo de vestuario’ y ‘Expresión de ilustración’.

You are formally invited to the 2020 High Fashion Twitter Met Gala… pic.twitter.com/OIHlnqgnaU

— HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 5, 2020