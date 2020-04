Aseguran que Gigi Hadid está embarazada de Zayn Malik

Al parecer, Gigi Hadid y Zayn Malik están esperando a su primer hijo, así lo asegura el portal de noticias TMZ.

De acuerdo al sitio web, Gigi Hadid tiene 20 semanas de embarazo, por lo que aún no sabe el sexo de su bebé.

Recientemente la modelo había expresado su deseo de ser madre, e incluso habló sobre la posibilidad de formar una familia pronto.

Así lo dijo a la revista i-D en su edición de febrero, donde se le cuestionó sobre su futuro en el mundo de la moda y si pensaba en el retiro.

“Creo que a medida que envejezca … bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta la creatividad al lado de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen tan feliz, soy tan afortunada de estar cerca de ellos. ¿Pero quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar a tiempo completo! “, comentó en la publicación.

Sin embargo, ni ella ni él se han pronunciado sobre sí de verdad esperan a su primer hijo.

Este fin de semana, Gigi celebró su cumpleaños número 25 y sorprendió a todos al compartir algunas imágenes donde aparecía junto a Zayn Malik.

Los jóvenes han mantenido una relación sentimental intermitente desde finales de 2015. Para celebrar su cumpleaños, la maniquí escribió:

“¡Tuve el día más dulce celebrando mi 25 cumpleaños con mi familia de cuarentena, que lo hizo tan especial para mí, junto con todo el amor que sentía de todo el mundo!

¡Gracias a todos por los mensajes de cumpleaños, los llevé conmigo ayer! Estoy agradecida y afortunada de que mi familia y amigos, cercanos y lejanos, estén sanos y seguros, y aunque extrañé a mis seres queridos con los que desearía haber celebrado, sé que estos tiempos nos harán aún más agradecidos por estar juntos. ¡Tenemos el futuro!

“¡Nunca olvidaré mi 25 cumpleaños! +++ La guinda del cumpleaños de cuarentena perfecto fue descubrir mi sorpresa: todo el bagel-cake fue hecho por el único Cake Boss @buddyvalastro que he visto durante más de una década. ¡Lloré lágrimas reales! ¡COMPAÑERO! Este es un sueño hecho realidad. No puedo creer que hayas hecho este pastel para mí mientras la panadería está cerrada. Significa más para mí de lo que sabes; esperamos que nos encontremos algún día, sabrás realmente que casi no hay un episodio que me haya perdido. 10/10 sería una becaria de Carlo cuando sea necesario. Agradecida, honrada, tu mayor admiradora”, compartió.

Por CARAS México @CARASmexico