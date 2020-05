No sólo la actuación es parte de su vida, para José María Torre la moda es parte importante desde su infancia, así nos contó en entrevista exclusiva.

Uno de los actores más importantes de la televisión mexicana es también uno de las figuras más importantes de la moda de nuestro país, José María Torre.

El histrión le ha dedicado gran parte de su vida a la moda, tanto de manera personal como empresarial, por ello hoy lanza junto a su hermano Juanchi Torre, una nueva línea de joyería que lleva el nombre de “Cristeros”.

Para saber más sobre su amor por la moda, entrevistamos al actor, quien nos contó que desde los 9 años, se mandaba a confeccionar sus propios diseños, pues es algo que siempre ha traído en la sangre.

“La parte de moda siempre ha sido una cosa fundamental en mi vida, recuerdo que desde que empecé como actor, cuando tenía que ir a una presentación o a unos premios, yo me hacia mis propias cosas”, dijo a CARAS.com.mx

“Recuerdo que iba con un sastre que estaba cerca de casa y yo llevaba la tela y le decía exactamente lo que yo quería. Siempre fue una parte sólida en mi vida y es una cosa que disfruto mucho. Me apasiona la moda y crear ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi historia”, comentó.

Ahora que lanza ‘Cristeros’, una línea de joyería tanto para hombres como para mujeres, quisimos saber más sobre el por qué de este proyecto y lo que opina sobre la joyería para caballeros.

“La joyería para hombre la tengo muy presente desde mi abuelo”, nos dijo. “Mi abuelo te puedo asegurar que usaba más joyas que mi abuela, y fue parte fundamental de cómo yo empecé a ver como un hombre podía tener anillos, un pisacorbata, un reloj con una cadena y todo tipo de accesorios en tema joyería”, recordó.

“Lo vi desde muy pequeño y se me quedó muy grabado”, compartió con CARAS.com.mx, por lo que José María desde temprana edad comenzó a lucir anillos, pulseras, collares y accesorios para caballeros.

Así es como surge sus ganas de crear una línea para hombres en este sector, algo con lo que soñó hace ya varios años atrás y que hasta ahora se ha visto cristalizado este proyecto.

“Ya tenía este gusanito desde hace mucho tiempo y ahorita estoy muy contento con Cristeros, que es un proyecto que hago junto con mi hermano y una par de amigos, a quienes nos apasiona la moda, nos apasiona los accesorios y la joyería para hombre”, expresó.

Para el también empresario, los hombres deberían atreverse a lucir joyería puesto que “te da identidad”.

“Creo que el hombre tiene que tener esta identidad a través de un accesorio, de joyería, de un par de zapatos, de un sombrero, algo que te dé esa identidad”, asegura.

Así que cuando él hereda varias de las joyas que su abuelo dejó al morir, para José María fue algo muy preciado ya que son piezas que hasta la fecha luce.

“Cuando muere mi abuelo pasan un par de años y mi madre me regala una caja llena de accesorios que pertenecían a él y que yo se los vi puestos. Creo que ha sido de los regalos más importantes que he tenido en mi vida”, compartió con nosotros.

Entre las piezas que heredó, “había desde mancuernas, cadenas para el chaleco, pisacorbatas, unos pisacorbatas que yo en mi vida había visto porque mi abuelo viajaba y compraba cosas como muy exóticas y la verdad que fue un súper regalo que hasta la fecha me pongo una cadena de mi abuelo con una manita de la suerte que es un icono brasileño de poder y protección”.

Para José María Torre no ha sido fácil que la moda masculina se coloque entre las preferencias en México, pero esto no ha impedido que siga soñando en crear y hacer que los hombres mexicanos se atrevan a experimentar en la moda.

“Yo tomé la decisión de hacer solamente ropa para hombre, porque yo arranque ocho store haciendo 60% hombre y 40% mujer; me di cuenta que la ropa para mujer volaba, me duraba nada en las tiendas y ese 60% de hombre había que explicarlo, había que detallarlo, había que venderlo con un trabajo más solido de venta hablándolo que solamente ponértelo”, reveló.

“Y de repente me doy cuenta que mi sensibilidad es más solida con el hombre en tema diseño; así que como director creativo dije ‘lo que me cueste pero yo voy hacer que el hombre en México le guste la moda, le gusten los accesorios, se corte el pelo en una barbería, le guste cuidarse la cara, tener una rutina de cremas y lavarse la cara con un jabón especial, ponerse un tónico en las noches’, que al final de cuentas ese es mi expertise ese es el mundo donde yo me siento muy cómodo donde tengo mucha información y creo que ahí tomé la decisión”, explicó sobre la pasión que siente sobre la moda para hombre.

“Obviamente en México costó mucho, mucho trabajo; pero te puedo decir que a la fecha puedo estar contento y orgulloso de lo que está pasando con el hombre en México y que la gente también te respete con una credibilidad”, aseguró.

Por Alejandra Morón @CARASmexico