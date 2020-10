El look de Meghan Markle de casi 400 mil dólares que incluyó joyas de Lady Di

La duquesa de Sussex posó junto a el príncipe Harry para la prestigiada revista Time donde nos dejó ver una de las piezas favoritas de Lady Di.

Ahora que Meghan Markle y el príncipe Harry posaron para la revista Time, los fans de la realeza no pasaron desapercibido el look que lució la ex actriz y mucho menos las joyas que utilizó para su primer posado oficial tras el Megxit.

La pareja será uno de los principales atractivos para uno de los eventos de TIME100 en el ‘Engineering a Better World’, evento que reunirá a expertos, creadores en línea y periodistas para discutir las formas en que el mundo digital puede ser más confiable, compasivo y seguro.

No te pierdas: Meghan Markle habla sobre cómo las redes sociales son una adicción

Por ello Time reveló la foto en blanco y negro donde Harry y Meghan aparecen sonrientes. Él sentado detrás de Meghan, cuyo brazo descansa en el regazo de su esposo, mientras el hijo de Lady Di y el príncipe Carlos mira fijamente a la cámara.

El look

Para esta foto oficial, Meghan optó por sacar un look que ya existía en su clóset. Se trata de un traje de Alexander McQueen de 2.800 dólares, el mismo que lució en su primera función nocturna como miembro de la realeza.

La ex actriz también lució un brazalete Cartier “Love” que tiene un costo de 6.500 dólares y un reloj Cartier de 23.000 dólares que perteneció a la princesa Diana, madre de Harry.

No te pierdas: Las veces que Meghan Markle lució las joyas de Lady Di

Esta pieza, que probablemente fue un regalo de Harry a Meghan, tenía un valor inicial de 23,000 mil dólares cuando era propiedad de Diana. Pero, según expertos, es probable que su valor haya aumentado ahora, dadas sus asociaciones históricas.

El reloj fue un regalo del príncipe Carlos a la Diana cuando cumplió 21 años y que Lady Di usaba con frecuencia en sus apariciones públicas.

El anillo aquamarina

Ya anteriormente habíamos visto a Meghan Markle usando las joyas de la princesa Diana. De hecho el día de su boda, tras la ceremonia religiosa, la duquesa de Sussex apareció con el anillo aquamarina que perteneció a su suegra.

No te pierdas: La espectacular tiara de Meghan Markle el día de su boda

Se trata de una pieza en oro amarillo de 24 quilates que fue un encargo de Lady Di a Asprey después de su divorcio y que, de acuerdo al gemólogo Grant Mobley, el anillo tiene un valor en la actualidad de alrededor de 97 mil dólares en el mercado actual.

Diana debutó con el anillo en 1996 durante un viaje a Australia y posteriormente fue fotografiada usándolo en 1997, en una recepción y exhibición privada de caridad en Christie’s.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: El secreto de Meghan Markle para lucir unas pestañas espectaculares