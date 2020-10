El microblading que ayuda a las mujeres con cáncer de mama

Las mujeres suelen perder su autoestima tras la pérdida de pelo, ceja o areola mamaria tras el cáncer de mama, pero hay alternativas que permiten recuperar la confianza.

Mujeres que han sufrido cáncer de mama habitualmente tienen que convivir con cicatrices que pueden afectar de manera negativa su autoestima debido a la pérdida de pelo y cejas.

Muchos casos de mujeres que, tras realizarse la mastectomía —extirpación mamaria completa—, pueden recuperar el volumen de la mama, pero existe la incomodidad por la pérdida de la areola.

Para ello hay alternativas con las que las mujeres que han pasado por esto, puedan recuperar la confianza. Por ello platicamos con la cosmetóloga Pilar del Ángel , quien ofrece en su conocido SPA al sur de la Ciudad de México un servicio gratuito de microblading exclusivo para mujeres que han padecido el cáncer de mama.

¿Qué estás ofreciendo durante el mes rosa?

Cejas para quienes las han perdido y también el diseño de areola ya que soy experta en diseño de micropigmentación de areola de pezón. Es una promo que siempre tengo en mes de octubre para las personas que llamen y hagan cita tanto este mes como para meses posteriores, pero solo tienen que llamar durante octubre para programar su cita.

¿Qué te movió a regalar este servicio?

Porque mi mamá padeció cáncer de mama y en el doloroso proceso me pude dar cuenta de cosas que los médicos y no estaban viendo en aquel momento y que seguro ya han cambiado: la depresión que causa perder el pelo, verte distinta y pasar de la desesperanza al miedo y de la esperanza a la fe; eso es muy duro, porque es en este último periodo en el que la libras o no, y en este proceso es cuando buscas verte bien para sentirte mejor. Eso no todo el mundo lo entiende. Mi mamá falleció hace 10 años y en honor a ella obsequio cejas y areolas a las mujeres que lo desean.

¿Cambia la técnica para alguien con cáncer?

Sí. Son pieles mucho más delicadas que una piel normal porque las radioterapias y quimioterapias son tan invasivas que afectan todo el cuerpo, no importa si se da en una zona específica, toda la piel se sensibiliza. En el caso específico de la areola del pezón hay que usar agujas especiales con alta calidad que tienen un filo distinto y son más delgadas para que no rompan el tejido con abrasión. Y desde luego, el cuidado en la aplicación.

¿Duele y qué tan tardado puede ser?

No, se pone una anestesia local en crema. En cuanto a la complejidad del diseño es acorde a cada caso; hay quienes ya tienen reconstrucción pero no está dibujado el pezón ni la areola y requieren un diseño desde cero que se hace de forma tridimensional para que de el aspecto similar al otro; hay quienes ya lo tienen y buscan que se vea más parejo y natural. Un trabajo completo se lleva tres sesiones, pero uno de mejora con una está listo.

¿De qué depende que una mujer se anime a eso?

Totalmente de la paciente. Cuando una mujer decide dibujar sus cejas o su pezón es porque ya pasó por el proceso de duelo y está decidida a volver a sentirse bien. Es muy importante saber esto: un pecho no te hace mujer; no eres menos ni estás incompleta porque te falte una glándula mamaria. Somos mujeres con o sin ella. Pero para cada una influye en su autoestima desde cómo se pone el turbante, hasta qué comer para recuperar lozanía en piel y si se reconstruye o no, si se diseña las cejas o no, si se maquilla o se arregla. Son temas que algunas personas consideran banales dentro de una lucha por la vida, pero no lo son para muchas pacientes.

¿Dónde?

https://pilardelangel.com.mx/

Tel: (55) 56 60 93 28 ext 101

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

