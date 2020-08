Los secretos de belleza de Natália Subtil

¿Siempre has querido saber cuáles son los secretos de belleza de las celebridades? ¡Aquí te compartimos los de la modelo Natália Subtil!

¡Toma nota! Entrevistamos a Natália Subtil para que nos compartiera sus secretos de belleza que tú puedes seguir, así que después de haber leído nuestra entrevista querrás aplicarlos en tu rutina de belleza.

¿Cuál es tu rutina de belleza para mantener una piel saludable?

Voy a empezar a contestar cómo empiezo el día: me despierto, lavo el rostro con jabón específico en espuma o gel, con un algodón utilizo un tónico, y ya pongo mi bloqueador solar.

Eso sea para salir o estar en la casa. ¡También tomo mucha agua! Y para dormir, lavo el rostro nuevamente y pongo mis cremas o aceites, a cada día pongo algo diferente, siento que la piel se pueda quedar adicta a algunos productos, por eso me gusta intercalar o cambiarlos.

¿Qué es lo que no puede faltar en tu neceser?

¡¡¡Demaquilante!!!

¿Cuál es tu producto de maquillaje que más te gusta y por qué?

Soy súper fan del CC Cream de Chanel, que ya viene con su bloqueador solar. Es muy fácil de aplicar y la piel se ve perfecta.

No necesita ser un profesional ni existe una manera de aplicar, ¡Así como lo pones, ya te deja la piel perfecta! Siempre que tengo un evento, ¡ese es mi producto favorito!

¿Algún truco de belleza que puedas compartirnos?

No sé si sería un truco, pero a veces me gusta hacer una mascarilla exfoliante natural, con miel y azúcar. Me limpia demasiado la piel. En ocasiones mucho mejor que algunos productos. Súper fácil de hacer, vale la pena intentar.

¿Cuál es tu secreto para no tener ojeras?

Creo que las ojeras depende de muchas cosas y varía de persona a persona. En mi caso, no duermo tarde, no fumo y no tomo alcohol, eso ya ayuda bastante. Literal, siempre fui de las que no quiero dormir tarde, para no tener ojeras. (Se ríe). También hago masajes faciales, yo misma en la casa, siempre antes de dormir y agradecer por el día.

En cuestión de cejas, ¿cómo las mantienes tan bien delineadas?

No hago las cejas, la deje de hacer hace unos 5 años o más. Justo porque cada vez que trabajaba me sacaban y ya no estaba naciendo más. Así que dejé de tocarlas y fue creciendo naturalmente otra vez.

Un proceso largo, pero me gusta siempre estar al más natural posible. Pero siempre que puedo, las pinto un poquito, eso solamente cuando tengo trabajo o evento. Evito estar maquillada al máximo posible.

5 tips que le puedas dar a nuestras lectoras sobre maquillaje y belleza

1 – ¡NUNCA DORMIR MAQUILLADA!

2 – Tomar mucha agua.

3 – Siempre poner bloqueador solar.

4 – Evitar excesos con los productos de maquillaje, ¡Menos es más!

5 – Amarse, quererse, ser agradecida, soñar y ser feliz con las pequeñas cosas de la vida. ¡La apariencia de verdad cambia muchísimo!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

