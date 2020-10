Montserrat Messeguer es la nueva directora de Fashion Group México

Platicamos con Montserrat Messeguer, la diseñadora de moda que toma el mando de este importante grupo que apoya al diseño mexicano.

Montserrat Messeguer siempre ha vivido rodeada de la industria de la moda al ser hija de Lydia Lavin, una de las diseñadoras más importantes de nuestro país.

“Crecí con mi mamá como diseñadora de moda y desde chiquita veía sus desfiles, colecciones, todo lo que hacía y ¡me encantaba! Se me hacía muy padre que se dedicará a algo así, siempre fue lo que estuvo en mi cabeza, nunca consideré otras opciones”, nos cuenta Montserrat, quien estudió Diseño Textil en la Universidad Iberoamericana.

No te pierdas: El trabajo artesanal de Lydia Lavín, inspirado en México

Aunque sigue activa co-creando en Lydia Lavin, en el 2017 nace su marca homónima, “era algo que tenía latente desde que empecé a trabajar con mi mamá, pero es de esos proyectos que te dan miedo hacer, emprender es difícil, un reto. No me sentía lista para algo tan demandante, pero cuando tuve más experiencia y afinando la idea, mi madre me comentó que había una oportunidad con la embajada Italia y me dijo: ‘tienes un mes y lo tienes que hacer’. Y pensé, ‘va, es la oportunidad de hacerlo”.

El estilo de su firma es vaquero pues es un estilo que la define y le gusta mucho esta estética del Norte.

No te pierdas: Lydia Lavin recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional Diseña México

Hoy esta joven diseñadora se enfrenta a un nuevo reto al estar próximamente al frente de uno de los grupos más importantes del mundo de la moda.

“Empiezo en enero, y me gustaría sumar a las generaciones más jóvenes de creativos, de todas las industrias de este ámbito. Creo que México está siendo cada vez más fuerte, nos estamos uniendo y estaría increíble darle la bienvenida también a chefs, directores de cine, perfumistas, interioristas, diseñadores de mobiliario, bailarines… Realmente lo que se escucha en el exterior es entorno a nuestras industrias creativas, y podemos ayudarnos mutuamente a consolidarlo. Me gustaría ser parte de eso”.

Sobre los éxitos que ha tenido en su carrera, nos habla sobre cuál cree que es la clave de ellos. “Me ha ayudado mucho la plataforma que me ha dado mi mamá con múltiples oportunidades. Una vez leí una entrevista de Stella McCartney, que al ser hija de uno de los Beatles que todos conocemos, le criticaban que había tenido muchas oportunidades por esto y contestó que su mérito había sido aprovecharlas, hacer las cosas bien y con calidad. Yo diría es eso, te pueden abrir la puerta pero debes ir hacerlo bien y aportar”, confiesa Montserrat.

También nos habló de cómo ve el futuro de la moda en México. “Estoy impresionada con el poder de las marcas emergentes que solo venden en Instagram. Creo que estamos muy enfrascados en hacer una propuesta muy de lujo, cuando aquí tenemos un mercado muy noble.

“Considero que es momento de crear marcas de un diseño diferenciado pero que realmente le hablen al mercado mexicano y te den para crecer. Muchas marcas le hablan al mismo consumidor y esto no nos está ayudando a desarrollarnos.

“Definitivamente en un momento emocionante para los emprendimientos porque ya no necesitas presentarte en un Fashion Week, necesitas una buena propuesta y la gente lo va validando. Es mucho más democrático este proceso, puedes empezar con redes sociales y hacerlo muy bien. Es algo que no había pasado antes y también la gente ya consolidada en moda debe aprender de estos emprendimientos”, nos comenta Messeguer.

Montserrat nos incita a hacer las cosas diferentes y de forma creativa, “hay un mercado activo y ansioso por tener propuestas mexicanas, y como diseñadores ver que no se los habíamos dado, no lo habían consumido porque no era lo que necesitaban, pero creo hay mucha oportunidad”.

Para finalizar Montserrat Messeguer nos deja este mensaje: “hagamos industria, tengamos una conversación y estemos unidos. Porque un problema que vivan otros diseñadores tal vez yo los puedo aconsejar, o algo muy nuevo a lo que me enfrento ellos me pueden ayudar. Es esta parte de compartir y abrir la información, algo que nos ha costado en la moda por el tema de ser celoso con tus cosas, y lo entiendo, pero para consolidar una industria fuerte solo se puede hacer con colaboración y unión. Es lo que quiero lograr con Fashion Group México”.