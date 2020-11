Naian González Norvind nos revela sus favoritos de moda y belleza

Naian González Norvid posó para las cámaras de CARAS y nos modela las tendencias que vendrán para este invierno.

La talentosa y guapa actriz Naian González Norvind juega con diferentes texturas y abrigos que son, sin duda, las tendencias clave para este invierno. Además, nos revela sus favoritos de moda y belleza.

¿Cómo describes tu estilo?

Es difícil. Creo que entre clásico y deportivo. La verdad es que mi humor cambia mucho a lo largo de una semana y me puedo vestir de siete maneras diferentes. Me encanta estar cómoda y los looks monocromáticos.

¿Tienes alguna pieza de joyería o accesorio que jamás te quites y que lleves a todos lados?

Tengo un afecto muy especial por un collar que me heredó mi abuela paterna, es una cadena de oro muy simple y al final tiene un chrysalis.

¿Cuál es tu prenda o accesorio esencial para viajar?

Probablemente mis jeans negros cortados a media pantorrilla.

¿Nos podrías compartir algún fail de moda que recuerdes?

¡Muchísimos! Hace un par de años usé para una conferencia de prensa un outfit plateado, que según yo en persona se veía muy bien, pero en realidad no me hacía nada de buen cuerpo, además de que reflejaba la luz, parecía algo acuático y en las fotos también lucía terrible.

¿Cuál es tu perfume favorito?

Coco Mademoiselle de Chanel, me encanta y aparte de eso amo que lo promociona Keira Knightley, quien es mi actriz consentida desde que tengo tan solo 11 años.

¿Cuál es la actividad física favorita de Naian?

Bailar.

¿Tu lugar ideal para vacacionar?

La montaña, nevada o no.

¿Tu restaurante favorito de México?

Lalo! o Máximo Bistrot. Que al final es lo mismo solo que uno más casual y el otro más formal.

¿Quién te parece la mujer mejor vestida o de la cual admires su estilo?

Me encanta el estilo de Tilda Swinton. Creo que tiene un físico tan increíble que se puede poner lo que sea y hace que funcione.

¿En qué es lo que más podrías gastar o eres adicta a comprar?

Sin duda, vestidos o zapatos. Me fascinan los vestidos, de hecho casi los colecciono.

Por Mari Tere Lelo de Larrea y Ailedd Menduet @CARASmexico

Fotos: Christopher Armenta

Styling: Edu Espejo y Johny López para @perchaterciopelo

Locación: Sofitel