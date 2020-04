Naomi Campbell revela su rutina diaria

Naomi Campbell, como muchos famosos, se encuentra en confinamiento y por ello ha hecho algunos videos en vivo para conectarse con sus fans.

A través de sus redes sociales, Naomi Campbell conversó con sus seguidores a quienes les platicó una serie de intimidades de su día a día.

Fue este lunes 27 de abril que la maniquí británica se enlazó con Camilla Lowther, agente de modelos, a través de una videoconferencia pública en Instagram.

Las dos charlaron sobre sus rutinas y de cómo vivían el día a día en esta pandemia ocasionada por el coronavirus.

Ahí, Naomi dejó al descubierto algunos detalles de su vida personal que dejaron sorprendidos a muchos.

“No puedo salir de casa sin ducharme. Hay muchas cosas sin las que no puedo salir de casa, no puedo. Y el perfume también es muy importante”, confesó en la plática.

Además, también reveló que es lo primero que hace cuando amanece: “Es automático. Me despierto. Toco el suelo. Rezo”.

A estás declaraciones se le suma lo que ya anteriormente había compartido con el diario The Sun, donde dijo que solo comía una vez al día.

“Me como la cena para almorzar. El almuerzo es la cena, porque la verdad es que solo como una vez al día”, comentó a la publicación. “El domingo es mi día de capricho, así que hago postres, tartas y pudin”, añadió.

Además, la modelo británica compartió que en su dieta nunca hay lácteos ni productos con gluten.

Y por esto fuera poco, Naomi compartió uno de los secretos que tenía antes de desfilar: ayuno total.

“Como cuando me apetece y no me mato de hambre. Si me apetece un día de no comer, lo hago, y tomo solo agua o zumos. Depende de cómo me sienta, algunos días solo quiero tomar zumo. No lo planeo, a veces es un día, a veces dos a la semana. Cuando me apetece”, comentó.

En cuanto a hacer ejercicio, la top model compartió que no es muy de su agrado asistir a gimnasios, porque “me ponen nerviosa”.

Y para relajarse, Naomi opta por meterse a su tina de baño y relajarse con sales de Epsom –las más populares en Gran Bretaña– o si no con vinagre.

“Me siento durante media hora y luego me hago una limpieza facial, me pongo ahí con mi toalla de cara y unas patatas con vinagre y sal”, compartió.

Una modelo súper higiénica

Es bien sabido que para Naomi Campbell la limpieza es súper importante, por ello ha compartido en más de una ocasión sus rutinas para mantener todo limpio en cualquier situación en la que se encuentre.

Tal es el caso de cuando tiene que subirse a los aviones. Según reveló en su cuenta de YouTube, tiene todo un protocolo a la hora de viajar en avión.

“Cuando subo a un avión, llevo este kit de hidratación, con mascarillas faciales”, expresó mientras mostraba una gran bolsa de plástico con botecitos.

“Ahora estoy buscando los guantes, que es la mejor parte. Normalmente los encuentro antes porque los llevo separados”, explicaba mientras sacaba un paquete de toallitas húmedas.

“A limpiar todo lo que toques, todo lo que puedas llegar a tocar. Todos los sitios donde pongas las manos”, expresaba mientras comenzaba a limpiar todo lo que estaba en el lugar donde se sentaría en el avión: cojines, portaequipaje, la parte de abajo del asiento, pantalla del televisor, etc.

“Esto es lo que hago cada vez que me monto en un avión. No me importa lo que la gente piense de mí; es mi salud y me hace sentir mejor”, comentó.

Así que no fue una sorpresa para muchos cuando salió vestida con traje completo de plástico desechable blanco con capucha, acompañado de guantes y mascarilla y el mensaje que dejó cuando compartió la imagen: “La seguridad es lo primero”.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Te puede interesar: La verdadera razón de la enemistad entre Tyra Banks y Naomi Campbell