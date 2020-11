Pepa Pombo, la diseñadora que busca crear conciencia

Cada una de sus piezas fusiona estilo y glamour, pero esta nueva colección de la firma está inspirada en lo que vivimos en la actualidad.

La esencia de Pepa Pombo se basa en la comunidad. La creadora de esta marca de ropa homónima, siempre tuvo claro que el ADN de su firma se basara en sentirse bien y estar ajeno a lo que incomoda.

“Creo que la calidad es muy importante. No hay que comprar más bien invertir en una prenda que sabes que va a durar, que es funcional y acertada”, nos cuenta la diseñadora.

También lee: Conoce cinco marcas de moda sustentable con venta en línea

Con más de 10 años en México, la marca, proveniente de Colombia, se ha consolidado con un renombre, esto gracias a la perseverancia y constancia que ha tenido su creadora a lo largo del tiempo.

“A uno lo prueban y lo comprueban, mi lema y religión es no copiar, es crear y considero que gracias a eso tengo una credibilidad. A ti te voltean a ver por ser diferente, por tener un producto de calidad, que represente algo. Siento que eso ha ayudado muchísimo”, explica Pepa Pombo.

Cada una de sus piezas fusiona estilo y glamour pero es a través de ellas que Pombo busca crear una conciencia, por esto la nueva colección de la firma está inspirada en lo que vivimos en la actualidad.

Te puede interesar: En qué fijarte al comprar ropa para niños. Apostando por moda sostenible

“Lo atemporal no tiene precio. Nos dio valor y fuerza para continuar, se trata de entender mejor cómo y dónde se van a utilizar los productos. Nos hemos puesto las pilas y pensamos en que un producto te funcione, primero por la parte ecológica, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos?, entonces era básico para nosotros trabajar con fibras que son absolutamente recicladas. Las siluetas atemporales fue el siguiente paso. El mundo cambió y nosotros también tenemos que hacerlo, y como creadores tenemos la obligación de hacer prendas muy cómodas que puedan ser funcionales, ya sea para la oficina, para las salidas o para quedarse en casa”, platica.

Desde hace un tiempo, su hija, Mónica Holguín, es la directora creativa de la marca. Pepa, ha logrado crear equipo con ella y así sacar la empresa adelante para enfocarse en brindar a sus clientes atención personalizada.

“Abrimos una tienda en San Miguel de Allende muy bonita y un showroom en la Ciudad de México que quiero atender personalmente. Me gusta escuchar las opiniones y estar cerca de mis clientes, hay veces que creces y no te da tiempo. Para mí tener comunicación con ellos, es básico. México es muy importante, esta colección nueva está hecha aquí y me gusta tener la oportunidad de estar cerca de las personas que me compran”, comenta con determinación.

Pepa Pombo va en ascenso, y ahora no solo se enfocan en la mujer. Recientemente lanzaron su línea de hombre y también productos para el hogar, lo que le ha permitido tener un alcance mucho más grande.

Por Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico

Te puede interesar: Naian González Norvind nos revela sus favoritos de moda y belleza