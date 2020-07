Si tienes más de 30, ¡Carolina Herrera recomienda no utilizarla!

A través de los años, Carolina Herrera se ha convertido en un ícono de la moda a nivel mundial. Con 81 años de edad, la diseñadora de moda de origen venezolano se ha caracterizado por su impecable estilo; su éxito en el mundo de la moda la llevó a vestir a grandes figuras públicas y de la realeza, como a la reina Isabel II del Reino Unido, la princesa Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Feria, la condesa Consuelo Crespi, Ivana Trump, Kathleen Turner y Nancy Reagan.

La experta en moda domina las tendencias y la elegancia, por lo que se ha atrevido a dar consejos y opiniones sobre lo que debe o no usar una mujer hoy en día para “envejecer con gracia”.

La prenda que no debes usar después de los 30 según Carolina Herrera

La reconocida diseñadora de modas tiene la fiel creencia de que la edad va de la mano con el estilo y las prendas que se incluyen en el guardarropa, pues ella considera que “nada envejece a una mujer más que fingir que aún es joven”. Por lo mismo, cree que las mujeres mayores de 30 años deben evitar a toda costa utilizar mini faldas:

“Me encantan las minifaldas si tienes unas piernas espectaculares y 15 años. 30 es más o menos, después bájate la falda. No creo que alguien de más edad se vaya ver bien con falda”, reveló la experta.



“Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser una edad que no sea o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, desde atrás, se ven muy bien con su cabello largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta … ¡Aargh, son viejas y no lo aceptan! reveló la experta.

“Yo creo que la mujer tiene que saber todo lo que le queda bien, de repente ves a una mujer con un cuerpo fantástico de espalda y ves a alguien de 100 años. Entonces vístete para alguien de 100 años.”, añadió con seguridad.

¿Qué piensa de las influencers actuales?

Hace algunos meses, Carolina herrera habló sobre las mujeres que se han hecho un lugar en la industria a través de sus redes sociales:

“Las influencers son algo que parece tener mucha importancia, y yo no lo entiendo mucho, ellas no tienen su estilo. Ellas se ponen lo que le den para un show. Ellas no tienen estilo de la moda, ellas tienen el estilo del dinero”. reveló, además de contar una anécdota que vivió en uno de sus propios shows:

“Tenía en frente de mí sentada a una fila de influencers, entonces a la persona que tenía a lado le dije ‘dime qué hora es’, y me contestó ‘¿por qué me preguntas?’ y le digo: ‘porque todas estas niñas están vestidas de noche… a las 10 de la mañana. Y estas chicas son las que te van a ayudar a vender tus colecciones, cuando ellas salen de tu show e inmediatamente se van al de cualquier otro diseñador”, concluyó.

