Vanessa Huppenkothen revela su delicado estado de salud

Un nuevo reto en la vida de Vanessa Huppenkothen llegó a su vida, la conductora de deportes reveló que su problema de tiroides ha regresado más agresivo.

A través de su cuenta Instagram, Vane compartió el problema que la aqueja:

“Mi más grande miedo otra vez. Luego de sufrir una tormenta tiroidea, durante 4 años mi tiroides estuvo en niveles normales.Esta semana, en un examen rutinario, la T4 o Tiroxina salió disparada (20.2 cuando el rango máximo es de 12.2).

Ayer estuve llorando todo el día, es una situación complicada: subir de peso, hincharte, retener líquido, que ninguna dieta te funcione, la dosis exacta de medicamento, no tener energía, taquicardias…. pero tengo 2 opciones:

A) Seguir llorando y deprimirme

B) Afrontarlo

Me voy mil veces por B…. La alimentación y el ejercicio son mis grandes aliados.

El 10% de la población mundial sufre alteraciones de tiroides, voy a compartir mi proceso xq se que mucha gente lo padece y aunque aveces la tristeza y desesperación nos gane, sepan que yo estoy pasando por lo mismo y ayudaré en lo que pueda. Que sirve y que no para activar y acelerar el metabolismo… De entrada, a eliminar estos alimentos que son veneno para la tiroides: brócoli, azúcar, harinas blancas, col, durazno y pera. El esfuerzo será el doble al de una persona sana pero vamos Vane, tu puedes 💪🏼”, escribió la conductora deportiva.

Los mensajes de apoyo y aliento no se hicieron esperar y sus amigos y colegas le escribieron por la misma vía:

“Se perfecto lo que sientes. Yo vivo así desde hace 20 años. Y sí, chequeos constantes, ejercicio y buena alimentación, como en muchos casos, controla todo. ¡Animo, @vanehupp ! #Vas!”, compartió Celina del Villar

“Guerrera❤️”, le escribió Daniela Magún, mientras que Rodolfo Landeros le comentó: “Con todo, güerever querida! Te mando un fuerte abrazo! Claro que tú puedes!”.

Olivia Peralta le escribió: “Vamos Vane claaaaaro que puedes!!!!”, mientras que Gloria Calzada compartió: “Siempre puedes. Vas, reina”.

Su compañero de ESPN León Lecanda le escribió: “Con todo mi Vane! Ya has pasado por pruebas muy difíciles y siempre las has superado. Te admiro por la valentía y la fortaleza con que afrontas siempre los problemas. Un beso y un abrazo 🙌🏼😘”

Fue en mayo de 2016 cuando la conductora de deportes compartió con sus seguidores de Instagram la causa de su pérdida de peso.

“No tengo bulimia ni anorexia, llevo una dieta vegetariana- no como animales pero si consumo productos derivados como la miel o yoghurt- siempre he sido freak del ejercicio y si no lo hago se me sale el diablo”, dijo en sus redes sociales.

“Hace unos meses me detectaron la tiroides completamente fuera de rango, (T3 y T4) terminé en el hospital con un shock tiroideo, a punto de un infarto”, compartió.

Desde entonces Vanessa Huppenkothen ha mantenido una dieta estricta, mucha disciplina y ejercicio.

