Nueve personajes de la industria culinaria se darán cita en el hotel boutique La Casa de la Playa.

Orgullosos de promover el talento y cultura de México, Grupo Xcaret presenta su 1er Encuentro Gastronómico, evento en el que por primera vez los nueve gigantes de la escena culinaria que forman parte de su proyecto hotelero convergerán para deleitarte con un recorrido por los sabores del mundo en el que México será el protagonista.

La cena, que se posiciona como uno de los imperdibles del año, se llevará a cabo el próximo sábado 11 de enero para presentar el tan esperado hotel boutique de la marca: La Casa de la Playa, un homenaje a la sofisticación y cultura mexicana cuya apertura se tiene programada para diciembre de este año.

El 1er Encuentro Gastronómico de Hoteles Xcaret unirá el talento de:

Ricardo Muñoz Zurita: propietario de los restaurantes Azul Histórico y Azul Condesa y autor del célebre Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana.

Martha Ortiz: propietaria de los restaurantes Dulce Patria, incluido en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, y Ella Canta en Londres.

Carlos Gaytán: primer mexicano en obtener una Estrella Michelin, propietario de Tzuco en Chicago y líder del restaurante Ha’ de Hotel Xcaret México.

Roberto Solís: originario de Mérida donde dirige los afamados restaurantes Néctar y Huniik.

Alejandro Ruíz: creador y director del festival gastronómico “El saber del sabor” y dueño del emblemático restaurante Casa Oaxaca.

Orlando Trejo: Chef Ejecutivo de Hotel Xcaret México y organizador del primer Congreso de los Mejores Chefs de Francia en México.

Yusuke Kogure: de nacionalidad japonesa, considerado uno de los mejores chefs japoneses a nivel internacional.

Miguel Bautista: fundador de la empresa Saborearte.

Franco Maddalozzo: chef italiano con más de 30 años de experiencia culinaria alrededor del mundo.

Esta cena contará con el talento de la Sommelier Sandra Fernández, única mexicana en obtener las certificaciones Certified Wine Professional, en el Culinary Institute of America y los de Certified Specialist in Wine y Certified Wine Educator, ambos títulos de la Society of Wine Educators de los Estados Unidos.

Esta deliciosa experiencia se llevará a cabo en la icónica pirámide Xpiral de Grupo Xcaret.

Adquiere tus boletos aquí o escribe a jacevedo@hotelxcaret.com para más información.