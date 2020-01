Ximena Sariñana comparte foto con su hija

Por Paola Juárez @paolalyy

Ximena Sariñana compartió una fotografía a lado de su hija y ha enternecido a todo internet.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una imagen de Franca con la que despidió el Año viejo.

“Se acaba un año que se pasó rapidísimo! Gracias a todos los que nos acompañaron en este mundo que fue “¿Dónde Bailarán Las Niñas?”

Nos vemos en el 2020 con nuevos aires. Los quiero mucho y aquí un behind the scenes con mi compañera de viajes y aventuras favorita del año”, escribió.

Como es sabido, Ximena es reservado en cuestiones personales por lo que pocas veces vemos imágenes de su hija o de su esposo en sus redes sociales.

En esta ocasión nos volvió a sorprender, pues en la imagen se ve cuanto ha crecido su pequeña hija desde la primera instantánea que posteó en su Instagram.

Sariñana nos cuenta su lado más maternal

Hace unos meses, Ximena nos habló sobre su papel que ha desempeñado como mamá.

“Ser mamá ha sido una experiencia muy bonita y exitosa, me he adaptado muy bien, el hecho de compartir mi vida profesional con mi hija ha sido increíble, en realidad me gusta mucho la familia que he construido“, se sinceró.

También manifestó que es importante tener un equilibrio en lo profesional y el ser mamá.

“Para lograr un equilibrio y poder ser las dos cosas es importante ser fiel a ti misma, saber bien cuáles son tus necesidades, aprender a pedir ayuda y estar siempre rodeada de personas que te apoyen con tus sueños y tu deseo de ser mamá, en mi caso siempre supe que quería ser mamá, pero al mismo tiempo ser una mujer exitosa y afortunadamente a mi alrededor tengo gente que apoya esta visión de mí misma“, relató.

Te puede interesar: Ximena Sariñana nos cuenta su lado más maternal