¡Yalitza Aparicio dará una conferencia en Harvard!

¡Orgullo mexicano! Yalitza Aparicio, la protagonista de la película mexicana ‘Roma’, comienza este 2020 llena de compromisos y retos nuevos en su vida.

La mexicana ha sido invitada para ofrecer una conferencia en la Universidad de Harvard, así lo ha dado a conocer el sitio oficial MX Conference 2020, quien a través de su cuenta Twitter compartió una imagen en la que destaca a la actriz oaxaqueña.

“Tenemos el honor de anunciar que ella será uno de nuestros oradores principales”, se lee en su tuit.

El evento Conferencia MX es una reunión que realizan los estudiantes en la Universidad que tiene como objetivo “posicionar a México a la vanguardia de una conversación interdisciplinaria”, según se lee en su página web.

📣Yalitza Aparicio in the Mexico Conference!

We are honored to announce that she will be one of our keynote speakers.

Get your tickets!: https://t.co/IgzgNYsOf7 🗓

When: January 31st and February 1st, 2020.

📍Where: Harvard University @YalitzaAparicio pic.twitter.com/8KAAlFcOsg

— The Mexico Conference (@TheMXConference) January 15, 2020