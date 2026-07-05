Más que un torneo de tenis, Wimbledon forma parte del imaginario del verano inglés. Mientras los mejores jugadores del mundo compiten por uno de los títulos más codiciados del deporte, Londres vive dos semanas de una energía única. Desde grandes clásicos de la hotelería británica hasta las nuevas aperturas más comentadas de la ciudad, estos son algunos de los hoteles más interesantes para hospedarse durante el campeonato.