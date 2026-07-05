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Revista
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Ville Souterraine: la ciudad subterránea de Montreal
Travel
El fascinante mundo bajo tierra en Montreal: la ciudad subterránea más grande del planeta
Mientras millones de turistas recorren las calles de Montreal para admirar su arquitectura y su vibrante vida cultural, existe otro universo que permanece oculto bajo sus pies.
Julio 05, 2026
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Melisa Velázquez
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Travel

Tres hoteles para vivir Wimbledon y disfrutar lo mejor de Londres
Más que un torneo de tenis, Wimbledon forma parte del imaginario del verano inglés. Mientras los mejores jugadores del mundo compiten por uno de los títulos más codiciados del deporte, Londres vive dos semanas de una energía única. Desde grandes clásicos de la hotelería británica hasta las nuevas aperturas más comentadas de la ciudad, estos son algunos de los hoteles más interesantes para hospedarse durante el campeonato.
Junio 23, 2026
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Diana Laura Sánchez
Destinos para tus vacaciones que fueron grandes escenarios de películas
Travel
Vacaciones de película: descubre 6 destinos que conquistaron la pantalla
Directores y productores eligieron estos lugares por su ambientación única para sus películas y tú puedes visitarlos en tus próximas vacaciones.
Junio 21, 2026
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Melisa Velázquez
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Travel
El nuevo lujo: así viajan quienes ya lo han visto todo
De ateliers privados en Venecia hasta expediciones entre hielo polar, PONANT apuesta por una nueva generación de viajeros que ya no buscan únicamente exclusividad, sino acceso, transformación y experiencias imposibles de replicar.
Junio 09, 2026
Caras

Edición Julio 2026

Italia en privado

Adéntrate en un recorrido por ciudades de Italia con Rocco Forte Hotels para disfrutar de sus secretos con tours privados.

Magazine
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Travel
El hotel de la Belle Époque que volvió al centro de atención con la boda de Dua Lipa
Sede de las celebraciones de Dua Lipa en Sicilia este fin de semana, Villa Igiea, un hotel de Rocco Forte Hotels, transforma el legado de la familia Florio en una de las experiencias hoteleras más sofisticadas de Italia.
Junio 09, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Hoteles de lujo que transformaron Santorini en un ícono del lujo
Entre acantilados volcánicos, sunsets sobre el Mar Egeo y pueblos encalados suspendidos sobre la caldera, Santorini se ha convertido en uno de los destinos más deseados del verano europeo.
Junio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Vail presenta su Verano más Inmersivo con grandes experiencias
2026 marca el 60 Aniversario del pueblo de Vail con nuevos programas que invitan a tener una conexión más profunda con las montañas a través de gastronomía, movimiento, arte y storytelling.
Mayo 30, 2026
Pueblos Mágicos de México que parecen europeos
Travel
Los pueblos mágicos de México que parecen rincones escondidos de Europa
Estos destinos mexicanos demuestran que no hace falta cruzar el océano para encontrar paisajes y atmósferas que recuerdan a Europa.
Mayo 30, 2026
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Melisa Velázquez
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Travel
Vail: 60 años de historia, lujo y aventura en un mismo lugar
Hay destinos imposibles de olvidar; durante seis décadas, este rincón alpino ha sido escenario de aventura, descanso y naturaleza.
Mayo 29, 2026
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Caras
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Travel
Destinos para conocer este verano 2026
Con la llegada de las vacaciones, millones de viajeros ya planean escapadas dentro y fuera de México, impulsados por el turismo de playa, naturaleza, cultura y experiencias gastronómicas
Mayo 12, 2026
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Diana Laura Sánchez
Panoramic view of Québec City with the famous and iconic hotel Chateau Frontenac and the Saint Lawrence River against a clear sky
Travel
QUEBEC: el paraíso canadiense para vivir el verano como nunca
Abril 29, 2026
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Caras
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Travel
Vancouver: uno de los destinos más atractivos de Canadá
Ubicada en la costa del Pacífico y rodeada por montañas y mar, la ciudad de Vancouver se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de América del Norte
Abril 29, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
La colección de destinos (con sello mexicano) donde el descanso se vuelve una experiencia inolvidable
Abril 27, 2026
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Caras
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Travel
Por qué visitar Seúl, la capital de Corea del Sur
Se ha consolidado como uno de los destinos más fascinantes de Asia
Abril 22, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Los mejores lugares de Japón que amarás conocer
Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo gracias a su mezcla única de modernidad, tradición y naturaleza
Abril 10, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Cuándo volverán los astronautas de Artemis II de su viaje a la Luna
La primera expedición tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años despegó el 1 de abril con una duración aproximada de diez días
Abril 07, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Los mejores destinos para disfrutar de una de las experiencias más exclusivas del mundo
Los safaris se han consolidado como una de las experiencias turísticas más deseadas especialmente en África, donde se concentran algunos de los ecosistemas más ricos en biodiversidad
Abril 07, 2026
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Diana Laura Sánchez
¿Dónde se grabó Interstellar? El país que parece otro planeta existe en la Tierra
Travel
¿Dónde se grabó Interstellar? El país que parece otro planeta existe en la Tierra
Glaciares, hielo y naturaleza extremo, así se convirtió Islandia en uno de los mundos clave del universo creado por Christopher Nolan
Abril 07, 2026
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Tania Franco
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Travel
Artemis II rompe récord de distancia para un vuelo espacial tripulado
La nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord de Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 km de nuestro planeta
Abril 06, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Cuánto ganaron los astronautas de Artemis II por ir a la Luna
La misión que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo, ha despertado gran interés, no solo por su relevancia histórica, sino también por las condiciones laborales de sus tripulantes
Abril 05, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Qué comen los astronautas de la misión Artemis II durante su viaje a la Luna
Durante la misión desarrollada por la NASA, que tendrá una duración de diez días, los astronautas no pueden recibir suministros, por lo que toda su alimentación se planeó cuidadosamente
Abril 05, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
El inesperado incidente que enfrentó la misión Artemis II
Los cuatro astronautas tuvieron un problema técnico inesperado durante las primeras horas de su viaje a la Luna, cuando el sistema sanitario de la cápsula Orión, presentó una falla poco después del lanzamiento
Abril 03, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
La NASA comparte la primera imagen de la Tierra; así luce
La foto fue captada desde una de las ventanas de la cápsula Orión durante la misión Artemis II, un hecho histórico que marca el regreso de vuelos tripulados hacia la Luna tras más de medio siglo
Abril 03, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Tres destinos de lujo para viajar en estas fechas
El turismo de lujo continúa consolidándose como una de las tendencias más atractivas para viajeros que buscan experiencias exclusivas, comodidad y servicios de alto nivel
Abril 02, 2026
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Diana Laura Sánchez
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Travel
Artemis II inicia una nueva era espacial con un histórico despegue hacia la Luna
La NASA hizo historia con el lanzamiento exitoso de la misión Artemis II desde el Centro espacial Kennedy, marcando el regreso de humanos a las inmediaciones de la Luna tras más de 50 años
Abril 02, 2026
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Diana Laura Sánchez
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The Bicester Collection: el protagonista de una noche dedicada al arte de viajar
Marzo 31, 2026
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Caras
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Caras Travel y The Bicester Collection celebran el arte de viajar con estilo
Marzo 30, 2026
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Caras
El paraíso del buceo en Australia que pocos conocen
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El paraíso del buceo en Australia que pocos conocen
Te contamos qué hacer en Magnetic Island, frente a la costa de Queensland, un lugar que combina arrecifes vibrantes, vida marina excepcional y acceso privilegiado a la Gran Barrera de Coral
Marzo 29, 2026
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Tania Franco
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Italia se prepara para la temporada de 2026 dentro de los hoteles que definen el Dolce far niente
A medida que Italia despierta para la temporada de 2026, sus hoteles más emblemáticos reabren no solo con novedades, sino con un renovado sentido de propósito que refleja la evolución del turismo de lujo.
Marzo 25, 2026
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Diana Laura Sánchez

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