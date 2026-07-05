Mientras millones de turistas recorren las calles de Montreal para admirar su arquitectura y su vibrante vida cultural, existe otro universo que permanece oculto bajo sus pies.
Más que un torneo de tenis, Wimbledon forma parte del imaginario del verano inglés. Mientras los mejores jugadores del mundo compiten por uno de los títulos más codiciados del deporte, Londres vive dos semanas de una energía única. Desde grandes clásicos de la hotelería británica hasta las nuevas aperturas más comentadas de la ciudad, estos son algunos de los hoteles más interesantes para hospedarse durante el campeonato.
Directores y productores eligieron estos lugares por su ambientación única para sus películas y tú puedes visitarlos en tus próximas vacaciones.
De ateliers privados en Venecia hasta expediciones entre hielo polar, PONANT apuesta por una nueva generación de viajeros que ya no buscan únicamente exclusividad, sino acceso, transformación y experiencias imposibles de replicar.
Sede de las celebraciones de Dua Lipa en Sicilia este fin de semana, Villa Igiea, un hotel de Rocco Forte Hotels, transforma el legado de la familia Florio en una de las experiencias hoteleras más sofisticadas de Italia.
Entre acantilados volcánicos, sunsets sobre el Mar Egeo y pueblos encalados suspendidos sobre la caldera, Santorini se ha convertido en uno de los destinos más deseados del verano europeo.
2026 marca el 60 Aniversario del pueblo de Vail con nuevos programas que invitan a tener una conexión más profunda con las montañas a través de gastronomía, movimiento, arte y storytelling.
Estos destinos mexicanos demuestran que no hace falta cruzar el océano para encontrar paisajes y atmósferas que recuerdan a Europa.
Hay destinos imposibles de olvidar; durante seis décadas, este rincón alpino ha sido escenario de aventura, descanso y naturaleza.
Con la llegada de las vacaciones, millones de viajeros ya planean escapadas dentro y fuera de México, impulsados por el turismo de playa, naturaleza, cultura y experiencias gastronómicas
Ubicada en la costa del Pacífico y rodeada por montañas y mar, la ciudad de Vancouver se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de América del Norte
Se ha consolidado como uno de los destinos más fascinantes de Asia
Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo gracias a su mezcla única de modernidad, tradición y naturaleza
La primera expedición tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años despegó el 1 de abril con una duración aproximada de diez días
Los safaris se han consolidado como una de las experiencias turísticas más deseadas especialmente en África, donde se concentran algunos de los ecosistemas más ricos en biodiversidad
Glaciares, hielo y naturaleza extremo, así se convirtió Islandia en uno de los mundos clave del universo creado por Christopher Nolan
La nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord de Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 km de nuestro planeta
La misión que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo, ha despertado gran interés, no solo por su relevancia histórica, sino también por las condiciones laborales de sus tripulantes
Durante la misión desarrollada por la NASA, que tendrá una duración de diez días, los astronautas no pueden recibir suministros, por lo que toda su alimentación se planeó cuidadosamente
Los cuatro astronautas tuvieron un problema técnico inesperado durante las primeras horas de su viaje a la Luna, cuando el sistema sanitario de la cápsula Orión, presentó una falla poco después del lanzamiento
La foto fue captada desde una de las ventanas de la cápsula Orión durante la misión Artemis II, un hecho histórico que marca el regreso de vuelos tripulados hacia la Luna tras más de medio siglo
El turismo de lujo continúa consolidándose como una de las tendencias más atractivas para viajeros que buscan experiencias exclusivas, comodidad y servicios de alto nivel
La NASA hizo historia con el lanzamiento exitoso de la misión Artemis II desde el Centro espacial Kennedy, marcando el regreso de humanos a las inmediaciones de la Luna tras más de 50 años
Te contamos qué hacer en Magnetic Island, frente a la costa de Queensland, un lugar que combina arrecifes vibrantes, vida marina excepcional y acceso privilegiado a la Gran Barrera de Coral
A medida que Italia despierta para la temporada de 2026, sus hoteles más emblemáticos reabren no solo con novedades, sino con un renovado sentido de propósito que refleja la evolución del turismo de lujo.