EXCLUSIVA Maite Perroni, posa por primera vez embarazada, estrena proyecto y arranca gira con RBD

La influencer habló por primera vez sobre su acercamiento sentimental con el futbolista y aclaró si existió una infidelidad durante su relación con el padre de su hija.
La cantante y el empresario fueron captados por CARAS México durante la Fórmula 1, en una de las pocas ocasiones en las que se dejan ver públicamente como pareja.
Los mejores looks del Gran Premio de México 2026: así se vivió la moda en el paddock de la Fórmula 1
Chamarras de piel, conjuntos de mezclilla y accesorios protagonistas: estos fueron algunos de los estilismos que destacaron durante el Gran Premio de México 2026.
“Yo no sabía nada”: Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay
La actriz reaccionó al final de la relación de su hijo con Paola Dalay y confesó que desconocía la noticia. Además, habló sobre su papel como madre y la importancia de proteger a su nieta Tessa.
De deportista olímpica a arqueóloga y políglota: repasamos los datos más fascinantes y comprobados sobre la vida de la reina emérita.
Marisol González celebra el Día de Muertos 2026: Su espectacular look inspirado en las tradiciones mexicanas
En exclusiva para CARAS, Marisol González comparte cómo vive el Día de Muertos en familia, el significado de sus ofrendas y los detalles detrás de su vestuario creado por el diseñador mexicano Alberto Rodríguez.
Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de México 2026: es el campeón más joven de la Fórmula 1
A sus 20 años, el piloto italiano de Mercedes conquista su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 y rompe el récord de Sebastian Vettel, convirtiendo al Gran Premio de México 2026 en un momento histórico para el automovilismo.
Trends
La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos
Desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, Meghan Markle ha estado inevitablemente vinculada con la memoria de la princesa Diana.
La esposa del piloto mexicano apostó por un elegante look rojo para acompañarlo durante una de las citas más importantes del automovilismo en nuestro país.
La reina Letizia volvió a demostrar que la elegancia no necesita de tacones ni prendas demasiado elaboradas.
Personalidades
La Fórmula 1 volvió a reunir a destacadas personalidades del entretenimiento, la moda y la sociedad mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estos fueron algunos de los invitados que disfrutaron de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.
Más allá de sus calles concurridas, Madrid esconde jardines, callejuelas históricas y pequeñas plazas donde aún se conserva el encanto de otra época.
Elaborado a mano en Francia, el exclusivo baúl combina el icónico monograma de Louis Vuitton con detalles en verde y rojo que rinden homenaje a México y celebran la unión entre la alta artesanía y el automovilismo.
Nos lanzamos a descubrir este spot ibérico para revelar sus secretos mejor guardados, sus sabores más exquisitos y los espacios que lo mantienen como uno de los destinos de playa favoritos de las altas élites internacionales.
La riqueza cultural, la arquitectura y una nueva visión de la hospitalidad llevaron a Oaxaca a convertirse en la primera sede fuera de Europa de Arena 2026, el encuentro internacional de Design Hotels, con Grupo Habita como anfitrión.
Belleza
Lifestyle
De las recetas tradicionales a las reinterpretaciones más sofisticadas, descubre tres propuestas gastronómicas que celebran el Día de Muertos.
Desde las notas amaderadas hasta la vainilla y las especias, descubre las fragancias ideales para transformar tu hogar en un refugio acogedor durante el otoño de 2026. Además, te contamos sus beneficios, según la ciencia.
¿Dejaste la ofrenda para el último momento? No necesitas demasiados elementos para mantener viva una de las tradiciones más entrañables de México. Te contamos cómo preparar un altar bonito y lleno de significado.
Arte y cultura
Protagonizada por Marcus Ornellas y Emiliano Velarde, la obra de Florian Zeller llega a La Teatrería con una historia sobre la depresión adolescente, los vínculos familiares y la dificultad de ayudar a quienes más amamos.
Una obra del célebre pintor impresionista alcanzó los 50 millones de euros durante una subasta de Sotheby’s en París, convirtiéndose en la pieza de arte más cara jamás vendida en una subasta en Francia.
La exitosa producción de Broadway regresa a la Ciudad de México con una temporada limitada del 10 al 18 de octubre, conservando su humor ácido, impresionantes efectos visuales y voces de primer nivel.
Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?
Ganador de cinco premios Tony, el musical inspirado en el legendario álbum cubano tendrá su primera producción internacional en la Ciudad de México.
El boxeador mexicano regresa al cuadrilátero para enfrentarse a Christian Mbilli en una de las peleas más esperadas de 2026. Conoce la fecha, el horario y lo que estará en juego.
Sociedad