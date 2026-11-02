EXCLUSIVA Maite Perroni, posa por primera vez embarazada, estrena proyecto y arranca gira con RBD

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Entretenimiento
Paola Dalay habla de su relación con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez
La influencer habló por primera vez sobre su acercamiento sentimental con el futbolista y aclaró si existió una infidelidad durante su relación con el padre de su hija.
Noviembre 02, 2026
Sasha Sokol
Entretenimiento
Sasha Sokol y Alejandro Soberón, juntos en el Gran Premio de México 2026
La cantante y el empresario fueron captados por CARAS México durante la Fórmula 1, en una de las pocas ocasiones en las que se dejan ver públicamente como pareja.
Noviembre 02, 2026
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Paola Juárez
los mejores looks gran premio de México 2026
Moda
Los mejores looks del Gran Premio de México 2026: así se vivió la moda en el paddock de la Fórmula 1
Chamarras de piel, conjuntos de mezclilla y accesorios protagonistas: estos fueron algunos de los estilismos que destacaron durante el Gran Premio de México 2026.
Noviembre 02, 2026
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Paola Juárez
Victoria Ruffo
Entretenimiento
“Yo no sabía nada”: Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay
La actriz reaccionó al final de la relación de su hijo con Paola Dalay y confesó que desconocía la noticia. Además, habló sobre su papel como madre y la importancia de proteger a su nieta Tessa.
Noviembre 02, 2026
Reina Sofía
Realeza
15 cosas que probablemente no sabías sobre la reina Sofía de España
De deportista olímpica a arqueóloga y políglota: repasamos los datos más fascinantes y comprobados sobre la vida de la reina emérita.
Noviembre 02, 2026
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Marjorie Daphnis
Marisol González celebra el Día de Muertos 2026: Su espectacular look inspirado en las tradiciones mexicanas
Belleza
Marisol González celebra el Día de Muertos 2026: Su espectacular look inspirado en las tradiciones mexicanas
En exclusiva para CARAS, Marisol González comparte cómo vive el Día de Muertos en familia, el significado de sus ofrendas y los detalles detrás de su vestuario creado por el diseñador mexicano Alberto Rodríguez.
Noviembre 01, 2026
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Tania Franco
Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de México 2026: es el campeón más joven de la Fórmula 1
Sports
Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de México 2026: es el campeón más joven de la Fórmula 1
A sus 20 años, el piloto italiano de Mercedes conquista su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 y rompe el récord de Sebastian Vettel, convirtiendo al Gran Premio de México 2026 en un momento histórico para el automovilismo.
Noviembre 01, 2026
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Tania Franco
Caras

Edición mensual Noviembre 2026

Exclusiva: Emmanuel

"Quiero ser recordado como alguien que se entregó cantando en el escenario."
Y en mi casa, como alguien que los amó...

Magazine
Trends
La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos
Moda
La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos
Desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, Meghan Markle ha estado inevitablemente vinculada con la memoria de la princesa Diana.
Noviembre 01, 2026
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Melisa Velázquez
Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, llega al Gran Premio de México 2026 con un vestido rojo
Moda
Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, llega al Gran Premio de México 2026 con un vestido rojo
La esposa del piloto mexicano apostó por un elegante look rojo para acompañarlo durante una de las citas más importantes del automovilismo en nuestro país.
Octubre 31, 2026
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Tania Franco
Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026
Moda
Las botas cafés de la reina Letizia son la inspiración para vestir elegante en otoño 2026
La reina Letizia volvió a demostrar que la elegancia no necesita de tacones ni prendas demasiado elaboradas.
Octubre 31, 2026
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Melisa Velázquez
Personalidades
Invitados a la formula 1
Personalidades
Gran Premio de México 2026: celebridades, socialités y todos los famosos que asistieron
La Fórmula 1 volvió a reunir a destacadas personalidades del entretenimiento, la moda y la sociedad mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estos fueron algunos de los invitados que disfrutaron de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.
Octubre 31, 2026
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Paola Juárez
Cuauhtémoc-Cárdenas-quien-fue.jpg
Personalidades
Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años: quién fue y cuál es su legado en México
Octubre 28, 2026
Sergio 'Checo' Pérez
Personalidades
¿De cuánto es la fortuna de Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la F1 2026?
Octubre 28, 2026
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Marjorie Daphnis
Dolores huerta
Personalidades
Muere Dolores Huerta a los 96 años: quién fue la activista que convirtió el “Sí se puede” en un símbolo de lucha
Octubre 28, 2026
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Paola Juárez
Checo Pérez
Personalidades
Show Run de Checo Pérez en CDMX: fecha, horario, ruta y todo lo que debes saber
Octubre 27, 2026
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Marjorie Daphnis
Travel
Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer
Travel
Madrid secreto: los rincones escondidos que te harán enamorarte de la ciudad
Más allá de sus calles concurridas, Madrid esconde jardines, callejuelas históricas y pequeñas plazas donde aún se conserva el encanto de otra época.
Octubre 31, 2026
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Melisa Velázquez
Louis Vuitton presenta el baúl para el trofeo del Gran Premio de México 2026
Travel
De Francia a México: el exclusivo baúl de Louis Vuitton que celebra la Fórmula 1
Elaborado a mano en Francia, el exclusivo baúl combina el icónico monograma de Louis Vuitton con detalles en verde y rojo que rinden homenaje a México y celebran la unión entre la alta artesanía y el automovilismo.
Octubre 29, 2026
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Paola Juárez
marbella club beach
Travel
Marbella: lo más top del Mediterráneo, con hospitalidad española
Nos lanzamos a descubrir este spot ibérico para revelar sus secretos mejor guardados, sus sabores más exquisitos y los espacios que lo mantienen como uno de los destinos de playa favoritos de las altas élites internacionales.
Octubre 26, 2026
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Caleb Torres
Design Hotels 2026: oaxaca
Travel
Design Hotels 2026: por qué Oaxaca fue elegido para reunir al mundo del lujo y la arquitectura
La riqueza cultural, la arquitectura y una nueva visión de la hospitalidad llevaron a Oaxaca a convertirse en la primera sede fuera de Europa de Arena 2026, el encuentro internacional de Design Hotels, con Grupo Habita como anfitrión.
Octubre 25, 2026
Belleza
Cortes bob para otoño 2026: los estilos que SÍ y NO estarán en tendencia
Belleza
Cortes bob para otoño 2026: los estilos que SÍ y NO estarán en tendencia
Noviembre 01, 2026
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Melisa Velázquez
maquillaje de catrina con piedras
Belleza
Maquillaje de catrina con piedras: ideas elegantes y fáciles para brillar
Octubre 29, 2026
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Paola Juárez
Uñas café chocolate: el tono elegante que será tendencia en otoño 2026
Belleza
Uñas café chocolate: el tono elegante que será tendencia en otoño 2026
Octubre 29, 2026
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Melisa Velázquez
Peinados en tendencia para otoño/invierno con efecto lifting
Belleza
6 peinados de moda otoño/invierno 2026 antiedad que afinan las facciones y aportan un efecto lifting natural
Octubre 29, 2026
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Melisa Velázquez
Lifestyle
pan de Muerto
Lifestyle
Pan de muerto 2026: 3 panaderías de autor en CDMX que tienes que conocer
De las recetas tradicionales a las reinterpretaciones más sofisticadas, descubre tres propuestas gastronómicas que celebran el Día de Muertos.
Octubre 30, 2026
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Montserrat Ruiz
Velas de otoño 2026: aromas que llenan tu hogar de calidez y elegancia
Lifestyle
Velas de otoño 2026: aromas que llenan tu hogar de calidez y sus beneficios, según la ciencia
Desde las notas amaderadas hasta la vainilla y las especias, descubre las fragancias ideales para transformar tu hogar en un refugio acogedor durante el otoño de 2026. Además, te contamos sus beneficios, según la ciencia.
Octubre 29, 2026
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Tania Franco
como-reinventar-tu-hogar-para-reflejar-tu-presente-interceramic-te-ayuda.png
Lifestyle
¿Nueva etapa, nuevo espacio? Cómo reinventar tu hogar para reflejar tu presente
Octubre 27, 2026
cómo hacer el altar de día de muertos de último momento
Lifestyle
Día de Muertos: cómo hacer un altar elegante y sofisticado de último momento
¿Dejaste la ofrenda para el último momento? No necesitas demasiados elementos para mantener viva una de las tradiciones más entrañables de México. Te contamos cómo preparar un altar bonito y lleno de significado.
Octubre 27, 2026
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Paola Juárez
Arte y cultura
El hijo en México 2026: de qué trata, elenco, precios y cuándo termina la temporada
Arte y Cultura
El hijo en México 2026: de qué trata, elenco, precios y cuándo termina la temporada
Protagonizada por Marcus Ornellas y Emiliano Velarde, la obra de Florian Zeller llega a La Teatrería con una historia sobre la depresión adolescente, los vínculos familiares y la dificultad de ayudar a quienes más amamos.
Octubre 30, 2026
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Tania Franco
¿Cuál es la pintura de Claude Monet que rompió un récord histórico en Francia en 2026?
Arte y Cultura
Iris, de Claude Monet: el significado de sus colores y el récord histórico que rompió en 2026
Una obra del célebre pintor impresionista alcanzó los 50 millones de euros durante una subasta de Sotheby’s en París, convirtiéndose en la pieza de arte más cara jamás vendida en una subasta en Francia.
Octubre 23, 2026
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Tania Franco
¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical
Arte y Cultura
¿Broadway en México? Todo sobre la corta temporada de Beetlejuice, el musical
La exitosa producción de Broadway regresa a la Ciudad de México con una temporada limitada del 10 al 18 de octubre, conservando su humor ácido, impresionantes efectos visuales y voces de primer nivel.
Octubre 12, 2026
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Tania Franco
Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?
Arte y Cultura
Buena Vista Social Club llega a México: ¿De qué trata el exitoso musical de Broadway y cuándo se estrena?
Ganador de cinco premios Tony, el musical inspirado en el legendario álbum cubano tendrá su primera producción internacional en la Ciudad de México.
Octubre 05, 2026
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Tania Franco
Canelo Alvaréz pelea en Arabia Saudita
Sports
Canelo Álvarez en Arabia Saudita: cuándo es su próxima pelea, contra quién y dónde verla
El boxeador mexicano regresa al cuadrilátero para enfrentarse a Christian Mbilli en una de las peleas más esperadas de 2026. Conoce la fecha, el horario y lo que estará en juego.
Octubre 30, 2026
Sociedad
boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán
Personalidades
Arturo Elías Slim y Paula Albarrán: los looks más elegantes de los invitados a su boda
Octubre 26, 2026
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Paola Juárez
Arturo Elias Slim y Paula Albarrán se casan en México
Personalidades
Arturo Elías Slim y Paula Albarrán celebran su boda: los detalles de una noche inolvidable
Octubre 25, 2026
Emmanuel portada para caras méxico
Personalidades
EN PORTADA: Emmanuel como nunca antes: el amor, la música y su manera de ver la vida
Octubre 23, 2026
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Lucía Alarcón
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan a España con looks coordinados para los Premios Princesa de Asturias 2026
Personalidades
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026
Octubre 22, 2026
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Tania Franco
Magazine

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