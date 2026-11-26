Antes de convertirse en Miss Universo, Fátima Bosch quería encontrar trabajo, ser independiente y, si se podía, salvar a todos los gatitos del mundo. Así recordamos su entrevista con CARAS. Hoy, si pudiera hablar con la Fátima de aquel día, le pediría que confiara más en ella y que se preocupara menos por el futuro.

La conversación acompañó su portada de febrero de 2026 y cobra otro sentido después de que la tabasqueña entregara la corona a Jennifer Barreto el 24 de noviembre en Puerto Rico. Volvemos a aquella entrevista para recuperar lo que contó sobre su fe, sus primeros meses como Miss Universo y el trabajo que quiere continuar después del certamen.

1. ¿Qué significa Dios para Fátima Bosch?

“Para mí Dios lo es todo en mi vida, Él es el eje principal, es el centro”, dijo Fátima a CARAS. Al hablar de cómo nació su fe, recordó una etapa en la que se sintió querida por Dios antes de saber cómo corresponder a ese amor. “Me di cuenta que sin yo estar enamorada de Él, Él ya estaba enamorado de mí”.

Para Bosch, esa relación también implicó trabajo interior. Dice que su fe le enseñó a poner límites y que influye en cómo trata a los demás, incluso cuando se trata de personas que apenas conoce. También es la forma en que interpreta el reconocimiento que ha recibido.

2. Lo que Fátima Bosch le diría a la joven que se graduó de la Ibero

De su graduación en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, Fátima recuerda la emoción de estar con sus amigas y poder decir juntas que lo habían logrado. Después buscó trabajo, empezó a colaborar como freelance en proyectos de diseño, sobre todo digitales, y llegó a considerar hacer una maestría.

3. Fátima Bosch habla de cómo afrontó el hate de su reinado como Miss Universo

Fátima reconoció que el comienzo de su reinado fue distinto de lo que había imaginado de niña. Lo describió como caótico y contó que, al principio, los mensajes de odio le afectaban muchísimo. Le sorprendía la facilidad con la que alguien podía aprovechar una inseguridad o escribir algo hiriente desde el anonimato, sin conocer la historia de la persona que iba a leerlo.

Jamás debemos normalizar este tipo de violencia. Fátima Bosch

Bosch explicó que esos primeros meses le exigieron responder con más fortaleza y claridad. En medio de esa presión, volvió a la razón por la que quería la corona: dar visibilidad a personas y causas que rara vez cuentan con una plataforma de ese alcance.

Fátima Bosch habla de cómo afrontó el hate de su reinado como Miss Universo CARAS MÉXICO

4. ¿Qué hará Fátima Bosch después de Miss Universo?

Una de las metas que Fátima Bosch ha mencionado es crear una fundación para dar continuidad al trabajo social que ya realizaba. En entrevista con Imagen Televisión, explicó que quiere concentrarse en proyectos para la niñez, las mujeres y las personas migrantes. Ese interés viene de antes de la corona. En Tabasco, por ejemplo, ha participado en colectas de juguetes y visitado a pacientes de la unidad oncológica del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón.

Durante su reinado, Bosch contó que había recibido propuestas para actuar o modelar y que se veía trabajando en otros ámbitos. Sobre cantar profesionalmente, lo explicó con humor: para eso tiene el karaoke y la regadera. También ha hablado de su interés por la moda sustentable, un camino ligado a lo que estudió en la Ibero.

¿Qué hará Fátima Bosch después de Miss Universo? CARAS MÉXICO

5. Recreamos El diario de la princesa con Fátima Bosch

Para la sesión de CARAS, recreamos con Fátima Bosch la famosa escena de El diario de la princesa. La referencia a Mia Thermopolis fue también una forma de mirar hacia atrás y preguntarle qué le diría a la joven que todavía estaba descubriendo qué quería hacer con su vida