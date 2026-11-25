¡Ya tenemos noticias de Miss Universo 2027! A pesar de que se acaba de coronar Jennifer Barreto, sucesora de de la mexicana Fátima Bosch, ya sabe anunció que Costa Rica sería la sede de Miss Universo 2027.

La noticia representaría un acontecimiento histórico para el país centroamericano, que nunca ha albergado la competencia internacional. Sin embargo, pocas horas después del anuncio, una de las entidades responsables de organizar Miss Universo cuestionó la designación y defendió a Vietnam como país anfitrión.

Con una nueva reina de belleza y una controversia en torno a su próxima sede, Miss Universo comienza los preparativos para su edición número 76. Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

¿Cuándo será Miss Universo 2027?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha exacta de Miss Universo 2027.

Tomando en cuenta que las últimas cuatro ediciones del certamen se han celebrado durante noviembre, existe la posibilidad de que la próxima ceremonia de coronación también tenga lugar durante ese mes.

Será en los próximos meses cuando se den a conocer las fechas oficiales de las actividades que conforman la competencia, entre ellas la llegada de las candidatas, las entrevistas privadas, el desfile de trajes nacionales, la competencia preliminar y la gran final.

¿Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026? Miss Universe (IG)

¿Dónde será Miss Universo 2027?

Costa Rica fue presentada como la próxima sede de Miss Universo durante la transmisión de la gran final de 2026, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

De concretarse la designación, sería la primera vez que Costa Rica recibe el certamen internacional de belleza en sus más de siete décadas de historia.

El país centroamericano había mostrado su interés en albergar la competencia en años anteriores. En junio de 2026, Fátima Bosch visitó Costa Rica junto a Victoria Kjær Theilvig y Sheynnis Palacios, ganadoras de Miss Universo 2024 y 2023, respectivamente.

No obstante, la elección del país anfitrión todavía está sujeta a una disputa entre las entidades que participan en la organización del certamen.

Getty Images

¿Costa Rica o Vietnam? La controversia por la sede de Miss Universo 2027

El pasado 8 de octubre de 2026, la página oficial de Miss Universo publicó un comunicado en el que anunciaba a Vietnam como anfitrión de la edición número 76.

La situación dio un giro durante la ceremonia de coronación de Jennifer Barreto, cuando se presentó a Costa Rica como el próximo destino de la competencia internacional.

Este 25 de noviembre, Legacy Holding Group, también identificada como MU East, emitió un comunicado en el que cuestionó la validez del anuncio realizado durante la gran final.

De acuerdo con esta entidad, la organización del certamen se alterna anualmente entre MU East y MU West, y corresponde a la primera tomar las decisiones relacionadas con la edición de 2027, incluida la elección del país anfitrión.

La empresa sostiene que Vietnam fue seleccionado desde junio de 2026 y anunció que recurrirá a instancias legales para defender dicha designación.

Por ahora, el destino definitivo de Miss Universo 2027 continúa en medio de una disputa contractual.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2027?

La lista completa de las candidatas que competirán por la corona de Miss Universo 2027 todavía no se ha dado a conocer.

Durante los próximos meses, las organizaciones nacionales celebrarán sus respectivos certámenes para elegir a las mujeres que representarán a sus países y territorios en la competencia internacional.

La edición de 2027 dará continuidad a una etapa en la que Miss Universo ha ampliado sus criterios de participación, permitiendo que mujeres casadas, madres y mujeres mayores de 28 años puedan aspirar a la corona.

Getty Images

¿Quién representará a México en Miss Universo 2027?

Después de la participación de María Vargas en Miss Universo 2026, México se prepara para elegir a su próxima representante.

La identidad de la mexicana que competirá en la edición número 76 del certamen todavía no se ha dado a conocer.

Nuestro país buscará conquistar su quinta corona internacional y continuar con el legado de las cuatro mexicanas que han obtenido el título de Miss Universo:



Lupita Jones, Miss Universo 1991.

Miss Universo 1991. Ximena Navarrete , Miss Universo 2010.

, Miss Universo 2010. Andrea Meza, Miss Universo 2020, coronada en 2021.

Miss Universo 2020, coronada en 2021. Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

¿Quién entregará la corona en Miss Universo 2027?

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico y ganadora de Miss Universo 2026, será la encargada de entregar la corona a su sucesora al finalizar su reinado.

A sus 27 años, la puertorriqueña hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar el título internacional de Miss Universo.

Su triunfo también significó la sexta corona para Puerto Rico, que volvió a ganar el certamen dos décadas después de la coronación de Zuleyka Rivera en 2006.

Durante su reinado, Jennifer Barreto asumirá una agenda de compromisos internacionales, actividades sociales y apariciones públicas como representante de Miss Universo.

¿Dónde ver Miss Universo 2027 EN VIVO?

Los canales de televisión, las plataformas de streaming y los horarios de transmisión de Miss Universo 2027 todavía no han sido anunciados para México.

En la edición anterior, el público latinoamericano pudo seguir la competencia a través de Telemundo Internacional. Sin embargo, habrá que esperar a que se confirmen los acuerdos de transmisión para la próxima ceremonia de coronación.

Costa Rica, el destino que busca albergar Miss Universo 2027

Más allá de la competencia de belleza, la posibilidad de que Costa Rica sea anfitriona de Miss Universo representa una oportunidad para mostrar su riqueza natural y cultural ante una audiencia internacional.

Sus playas en el Pacífico y el Caribe, los paisajes del volcán Arenal, los bosques nubosos de Monteverde y su reconocida oferta de turismo sostenible forman parte de los atractivos que distinguen al país centroamericano.

De resolverse la controversia a su favor, Costa Rica podría convertirse en el escenario de una edición en la que el turismo, la biodiversidad, la moda y la belleza compartan protagonismo.