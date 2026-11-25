En la final de Miss Universo 2026, celebrada el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, las 12 candidatas que superaron el segundo corte desfilaron en vestido de noche. Entre los looks de la gala, el volumen apareció de distintas maneras: en la cola de volantes de Nueva Zelanda, en la falda amplia de República Dominicana y en las capas ligeras de Filipinas y República Democrática del Congo. Colombia, por su parte, concentró el brillo en un vestido dorado de silueta ceñida.

El vestido rojo de Nueva Zelanda en Miss Universo 2026

Georgia Waddington llevó un vestido rojo ceñido con escote corazón y pedrería dispuesta en líneas curvas. Desde la cadera, los volantes se abrían a ambos lados y se prolongaban sobre el suelo en una cola del mismo tono. El pelo suelto, peinado en ondas, acompañó el movimiento del vestido.

La autoría del vestido rojo de la final sigue sin confirmarse en las fuentes consultadas. El diseñador filipino Ehrran Montoya sí confirmó que firmó el vestido de la preliminar, una pieza distinta con pedrería dorada y plateada y una capa fluida.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026: Nueva Zelanda Miss Universe (IG)

El vestido dorado de Colombia en Miss Universo 2026

María Alejandra López desfiló con un vestido dorado de escote corazón, hombros descubiertos y aplicaciones que caían sobre los brazos. La abertura central dejaba ver las sandalias al caminar, mientras que la pedrería recorría el cuerpo del vestido hasta el ruedo. Frente a las faldas amplias de la noche, el diseño colombiano puso el énfasis en la silueta y en el brillo del bordado.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026: Colombia Miss Universe (ig)

El vestido blanco de República Dominicana en Miss Universo 2026

Melissa Núñez eligió un vestido blanco de cuello halter y escote profundo. El cuerpo ajustado daba paso a una falda amplia, con un acabado luminoso que se apreciaba en los pliegues. La textura brillante se extendía por todo el vestido, desde el cuello hasta el ruedo, y la falda marcaba el movimiento de cada paso.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026: República Dominicana Miss Universe (IG)

El vestido “en fuego” con capa de República Democrática del Congo en Miss Universo 2026

Jessi Kalambayi llevó un vestido rojo con detalles dorados, una abertura frontal y aplicaciones que se elevaban sobre los hombros. El gesto que definió su pasarela fue extender con una mano la capa translúcida, cuyo degradado pasaba del rojo al naranja. Al abrirse, la tela dejaba a la vista la silueta ceñida del vestido y ampliaba el movimiento del conjunto.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026: República Democrática del Congo Miss Universe (IG)

El elegante vestido plateado de Filipinas en Miss Universo 2026

Bea Millan-Windorski optó por un vestido de acabado plateado con tirantes cruzados y una abertura en el escote. La pedrería seguía la línea del cuerpo hasta el suelo. Al extender los brazos, desplegó dos paneles de tela blanca translúcida que enmarcaron el vestido como una capa. Fue otra forma de llevar volumen a la pasarela, esta vez a partir del movimiento de los brazos.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026: Filipinas — Bea Millan-Windorski Miss Universe (IG)

El movimiento definió la pasarela de gala en Puerto Rico. Nueva Zelanda lo llevó a una cola de volantes rojos, República Dominicana a una falda amplia y Filipinas y República Democrática del Congo a capas que se desplegaban al extender los brazos. Colombia jugó con una abertura frontal que, a cada paso, dejaba ver las sandalias y hacía brillar la pedrería dorada. Cada vestido tuvo su mejor momento al caminar.