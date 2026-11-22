El desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 reunió el 21 de noviembre a las candidatas de la 75.ª edición en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La competencia dio lugar a interpretaciones muy distintas de la identidad nacional. Celebramos la participación de María Vargas, quien llevó a la pasarela un diseño inspirado en los flamencos rosados de Yucatán. Su presentación encabeza nuestra selección de los mejores trajes típicos de la noche.

1. Miss Universo 2026: María Vargas y los flamencos rosados de Yucatán

Dos cabezas de flamenco enmarcaron el tocado de María Vargas en un conjunto que iba del rosa coral al fucsia. La creación del diseñador jalisciense Joel García se inspiró en los flamencos rosados que habitan los humedales de Yucatán. El cuerpo cubierto de cristales y lentejuelas concentraba el brillo, mientras que la espaldera de plumas ampliaba la silueta hasta sugerir las alas de un ave en movimiento. La escala de la pieza hacía reconocible la referencia incluso antes de distinguir los dos flamencos.

2. Miss Universo 2026: Puerto Rico y la belleza de Jennifer Barreto

Jennifer Barreto, representante de la sede anfitriona, desfiló con Moriviví: Renacer Borincano, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. El traje reproduce una particularidad del moriviví, planta que repliega sus hojas al tocarla. Para llevar ese gesto a la pasarela, Aponte incorporó seis hojas de gran formato que se abrían y cerraban durante la presentación. El follaje verde y las flores rosadas daban color al conjunto, pero era el movimiento lo que permitía reconocer cómo se comporta la planta.

Miss Universo 2026: Puerto Rico y la belleza de Jennifer Barreto Miss Universe (IG)

3. Miss Universo 2026: Países Bajos | Melissa Bottema llevó a Van Gogh a la pasarela

Melissa Bottema tomó como referencia La noche estrellada, que Vincent van Gogh pintó en Saint-Rémy en junio de 1889. El traje convirtió los remolinos del cielo en volúmenes azules y plateados alrededor del torso y los hombros. Una luna creciente coronaba el tocado, mientras que la parte inferior recuperaba el paisaje oscuro bajo el cielo. Al trasladar las pinceladas a piezas que sobresalían de la silueta, el diseño recreó uno de los rasgos más reconocibles del cuadro: la sensación de que el cielo está en movimiento.

Miss Universo 2026: Países Bajos | Melissa Bottema llevó a Van Gogh a la pasarela Miss Universe (IG)

4. Miss Universo 2026: Cuba | Mia Dio rindió homenaje a las Damas de Blanco

Con La Dama de la Libertad, Mia Dio llevó al certamen un homenaje a las Damas de Blanco y a los 75 disidentes encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. El diseño de Royer Pérez incorporó 75 retratos, 75 lágrimas de cristal y gladiolos blancos, las flores que las integrantes del movimiento llevaban en sus marchas para pedir la liberación de sus familiares. El vestido, de falda amplia y bordados dorados, incluía además cuatro tocororos, el ave nacional cubana. La amplitud de la falda permitía incorporar los retratos al propio vestido y poner los rostros en el centro del homenaje.

Miss Universo 2026: Cuba | Mia Dio rindió homenaje a las Damas de Blanco Miss Universe (IG)

5. Miss Universo 2026: República Dominicana | Melissa Núñez vistió los colores de su bandera

El rojo, el blanco y el azul aparecieron en el tocado y las mangas del traje de Melissa Núñez. La representante dominicana completó el conjunto con un cetro rematado por el escudo nacional y un estandarte que repetía ese emblema. La falda amplia introdujo una paleta más variada y contrastó con la simetría de los accesorios. El resultado tenía la composición de un retrato ceremonial, con el escudo a un lado y el estandarte al otro.

Miss Universo 2026: República Dominicana | Melissa Núñez vistió los colores de su bandera Miss Universe (IG)

6. Miss Universo 2026: Corea del Sur | Yurim Kim evocó a una reina del antiguo reino de Silla

Yurim Kim, formada en danza tradicional coreana, desarrolló su propuesta a partir de la figura de una reina de Silla, uno de los antiguos reinos de Corea. En la pasarela llevó una falda larga en tonos vino, una corona alta y mangas amplias de tejido traslúcido con motivos dorados. Al extender los brazos, Kim desplegó las mangas a ambos lados y dejó ver el contraste entre la ligereza de la tela y la verticalidad del tocado. Fue uno de los trajes en los que la pose terminó de definir la silueta.

Miss Universo 2026: Corea del Sur | Yurim Kim evocó a una reina del antiguo reino de Silla Miss Universe (IG)

7. Miss Universo 2026: Colombia | María Alejandra López

El diseñador Randy Severiche creó para María Alejandra López el traje La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo, inspirado en las esmeraldas colombianas. El corsé combinaba líneas doradas con aplicaciones verdes, mientras que los hombros y la cola multiplicaban el volumen con piezas angulares. El efecto de gema tallada venía tanto del color como de esas superficies, que captaban la luz desde distintos ángulos al avanzar por la pasarela.

Miss Universo 2026: Colombia | María Alejandra López Miss Universe (IG)

8. Miss Universo 2026: China | Sabrina Wang apostó por una silueta teatral en rojo

Sabrina Wang llevó un conjunto escarlata con volúmenes en los hombros, paneles ornamentados y un tocado del que salían dos plumas largas y arqueadas. Ese último detalle evoca el vestuario de la ópera de Pekín, donde algunos personajes usan tocados con dos plumas largas de faisán. El abanico y los detalles dorados reforzaron la lectura teatral del conjunto, mientras que las plumas extendían la silueta mucho más allá de los hombros.

Miss Universo 2026: China | Sabrina Wang apostó por una silueta teatral en rojo Miss Universe (IG)

9. Miss Universo 2026: Brasil | Marcella Kozinski vistió de rojo guaraná

Marcella Kozinski desfiló con una creación de Bruno Oliveira dedicada al guaraná. El figurinista utilizó más de 40 mil cristales, iluminación LED, frutos impresos en 3D y hojas hechas con botellas de PET recicladas. Desde lejos se distinguía una gran estructura roja que rodeaba a la candidata. De cerca, los frutos y las hojas revelaban cómo el diseño había convertido un ingrediente brasileño en el motivo de todo el conjunto.

Miss Universo 2026: Brasil | Marcella Kozinski vistió de rojo guaraná Miss Universe (IG)

10. Chile | Dominga López llevó la Gaviota de Viña del Mar a Miss Universo 2026

Dominga López, originaria de Viña del Mar, convirtió uno de los símbolos de su ciudad natal en el traje típico de Chile. La candidata desfiló en Puerto Rico con un diseño inspirado en la Gaviota del Festival de Viña del Mar, el galardón que distingue a los artistas en la Quinta Vergara. El acabado plateado y las alas abiertas trasladaron a la pasarela la silueta del trofeo.

Chile | Dominga López llevó la Gaviota de Viña del Mar a Miss Universo 2026 Miss Universe (IG)

Entre nuestros favoritos, el movimiento hizo la diferencia. Las hojas de Puerto Rico reprodujeron el gesto de una planta, los remolinos de Países Bajos dieron volumen a la pincelada de Van Gogh y las plumas de México hicieron que el flamenco se reconociera en la silueta. Sin duda, fue una velada que dejó al mundo con ganas de más.