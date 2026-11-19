El blanco marfil, las flores en relieve y dos siluetas que dialogaban entre sí fueron suficientes para que Charlene de Mónaco y su hija, la princesa Gabriella, protagonizaran uno de los momentos de moda más especiales del Día Nacional de Mónaco 2026. Madre e hija aparecieron con estilismos coordinados que compartían mucho más que una misma tonalidad: los detalles florales fueron el hilo conductor de sus elecciones.

Este 19 de noviembre, la familia Grimaldi se reunió para celebrar una de las fechas más importantes del calendario del Principado. La princesa Charlene asistió acompañada por su esposo, Alberto II, y sus hijos mellizos, Jacques y Gabriella, de 11 años.

Aunque cada integrante de la familia mantuvo su propio estilo, fue la conexión visual entre Charlene y Gabriella la que aportó uno de los detalles más entrañables de la jornada.

Charlene de Mónaco apuesta por un traje blanco con flores tridimensionales

Para la celebración, Charlene eligió un conjunto de sastrería en blanco marfil compuesto por una chaqueta entallada de cuello redondo, hombros estructurados y pantalones de pierna amplia.

El elemento protagonista fueron las aplicaciones florales en relieve que recorrían uno de los hombros y la parte frontal de la chaqueta. Estas flores, confeccionadas en una tonalidad similar a la del tejido, añadieron textura y dimensión sin romper con la estética monocromática.

Los botones forrados reforzaron el acabado sofisticado del conjunto. La princesa completó su estilismo con un tocado escultórico blanco de inspiración botánica y pendientes brillantes, manteniendo una imagen elegante y contemporánea.

La elección del traje también mostró una de las características del guardarropa de Charlene: su preferencia por las líneas arquitectónicas y las piezas de sastrería que combinan estructura y feminidad.

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Gabriella de Mónaco sigue los pasos de su madre con un look floral

A sus 11 años, Gabriella de Mónaco comienza a desarrollar una presencia cada vez más visible en los compromisos oficiales de la familia principesca.

Para el Día Nacional, la hija de Charlene y Alberto II llevó un abrigo largo en color marfil, con cuello alto, botones forrados y una silueta ligeramente evasé.

Al igual que su madre, la joven princesa incorporó flores en relieve a su estilismo, aunque en su caso se concentraron alrededor del cuello y la parte superior de la prenda.

Gabriella completó el conjunto con zapatos planos claros y un peinado semirrecogido con pequeñas trenzas que dejaban su cabello suelto.

Más tarde, durante la aparición de la familia en el balcón del Palacio, pudo apreciarse el vestido que llevaba debajo del abrigo: un diseño marfil de mangas transparentes y detalles florales en el escote y la cintura.

El resultado fue una interpretación juvenil del estilo de Charlene, con elementos compartidos que permitieron crear una imagen coordinada sin recurrir a prendas idénticas.

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El significado del blanco en el Día Nacional de Mónaco

La elección del blanco también tiene una conexión visual con el Principado, cuya bandera está formada por dos franjas horizontales en rojo y blanco. Estos colores suelen aparecer en las celebraciones oficiales y forman parte de los símbolos nacionales de Mónaco.

En esta ocasión, Charlene y Gabriella eligieron el blanco como protagonista de sus estilismos, mientras que las flores tridimensionales aportaron un detalle delicado que unificó sus looks.

Aunque no se ha confirmado que la elección respondiera a una intención simbólica específica, la coincidencia con uno de los colores nacionales resulta especialmente apropiada para la celebración.

El debut de Jacques y Gabriella en una de las tradiciones de Mónaco

La jornada tuvo además un significado especial para los hijos de Alberto II y Charlene.

Por primera vez, Jacques y Gabriella participaron junto a sus padres en el tradicional servicio religioso de acción de gracias celebrado en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada.

El príncipe Jacques, heredero al trono, asistió vestido con el uniforme ceremonial de los Carabineros del Príncipe, siguiendo la línea de vestimenta militar de su padre.

Después de la ceremonia religiosa, la familia participó en los actos oficiales y saludó a los ciudadanos desde el balcón del Palacio del Príncipe.

La celebración reunió también a otros integrantes de la familia Grimaldi, entre ellos Carolina de Mónaco, Charlotte Casiraghi y Beatrice Borromeo.

Charlene y Gabriella de Mónaco, una conexión de estilo que se fortalece

No es la primera ocasión en que Charlene y Gabriella eligen prendas coordinadas para un compromiso oficial.

En marzo de 2026, madre e hija también lucieron conjuntos en tonos marfil durante la visita del papa León XIV a Mónaco, mientras que en otras apariciones han recurrido a paletas de colores complementarias.

Sin embargo, para el Día Nacional de este año, la coordinación fue más evidente gracias a las flores en relieve, los botones forrados y la elección de una misma tonalidad.

Más allá de los estilismos, la aparición dejó ver cómo Gabriella comienza a encontrar su propio lugar dentro de las tradiciones de la familia principesca, acompañada por una madre que ha convertido la sastrería y los detalles de diseño en elementos característicos de su imagen pública.