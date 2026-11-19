Anne Hathaway le ha dado la bienvenida a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, con quien ha mantenido uno de los matrimonios más estables de Hollywood, pues llevan más de una década juntos.

Con la llegada de su tercer bebé, y sabiendo que Hathaway es una de las actrices más exitosas del momento, muchos se pregunta sobre Shulman, el hombre que la ha apoyado en sus proyectos más ambiciosos y con quien ha formado una hermosa familia.

¿Quién es Adam Shulman y a qué se dedica el esposo de Anne Hathaway?

Adam Banks Shulman nació el 2 de abril de 1981 en la ciudad de Nueva York, estudió teatro en la Universidad de Brown donde se graduó en 2023, y aunque es más conocido por ser el esposo de Anne Hathaway, ha construido una importante carrera como actor, productor y diseñador de joyas, aunque ha preferido mantener un perfil bajo.

Adam inició su carrera en la actuación con participaciones en series como American Dreams y The West Wing, además de películas como Ricki and the Flash, y también ha explorado la producción cinematográfica y, en 2014, trabajó junto a su esposa en la película independiente Song One, protagonizada por la actriz.

Sin embargo, uno de sus talentos más apreciados, es el diseño de joyas, es copropietario de la firma James Banks Design, que desarrolla piezas artesanales junto a la diseñadora Heidi Nahser Fink.

Sus creaciones incluyen anillos, collares y pendientes con motivos inspirados en la naturaleza, las mariposas y las constelaciones, y ttambién participó en el diseño del anillo de compromiso que le entregó a Hathaway en 2012, para lo cual contó con la colaboración de la firma especializada en diamantes Kwiat.

“Tenía muy claro qué tipo de diseño le encantaría a Anne”, declaró Greg Kwiat, propietario de la joyería, a la revista People.

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Adam Shulman: quién es y a qué se dedica el esposo de Anne Hathaway Getty Images.

Historia de amor de Anne Hathaway y Adam Shulman, ¿cómo se conocieron?

La historia de amor de Adam Shulman y Anne Hathaway comenzó en 2008, cuando se conocieron durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California, a través de amigos en común.

La conexión entre ambos fue especial y, después de comenzar su relación, decidieron dar un paso más, y en noviembre de 2011 anunciaron su compromiso y, el 29 de septiembre de 2012, celebraron una boda privada en Big Sur, California, rodeados de familiares y amigos.

“Él me apoya incondicionalmente”, compartió Anne al hablar de su tercer embarazo con People este año. “Este año, en particular, ha sido diferente y ambos sabemos que probablemente nunca volveremos a vivir algo así. La manera en que él ha estado presente y ha asumido tantas responsabilidades, en todos los sentidos, demuestra que es la persona más extraordinaria que he conocido”.

Hathaway también expresó lo afortunada que se siente de compartir su vida con él: ”Tengo muchísima suerte de tenerlo como compañero de vida. Si antes no tenía dudas, después de este último año estoy completamente segura. Ha asumido tantas cosas con una generosidad increíble. No quiero que suene a que estoy presumiendo, pero para mí es el compañero de vida perfecto”.

El matrimonio ha formado una familia con tres hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nació en marzo de 2016, Jack llegó al mundo en noviembre de 2019, y en noviembre de 2026, la pareja le dio la bienvenida a su tercer hijo, del que no han revelado detalles aún.