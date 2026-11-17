El universo de Los Juegos del Hambre vuelve a despertar la nostalgia de toda una generación con Amanecer en la Cosecha, una nueva entrega que explora el pasado de Panem y la historia del joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.

Con un elenco que reúne a nuevas promesas de Hollywood y figuras consolidadas, la película también ha despertado curiosidad por la vida sentimental de sus protagonistas. Desde relaciones discretas hasta matrimonios que llevan años juntos, estas son las historias de amor detrás del elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quiénes son las parejas reales de sus protagonistas? Getty Images

Joseph Zada y Polly Talarico

Joseph Zada, encargado de dar vida al joven Haymitch Abernathy, se ha convertido en uno de los rostros más comentados de la nueva entrega.

En su vida personal, el actor ha sido relacionado sentimentalmente con Polly Talarico, a quien habría conocido en Sídney durante 2026. Aunque ambos han mantenido su relación lejos de los reflectores, su romance ha despertado el interés de los seguidores del actor.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿Quién es la parejas de Joseph Zada? RRSS

McKenna Grace y Mason Thames

McKenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner, mantiene una relación con el actor Mason Thames, conocido por su participación en The Black Phone.

Los jóvenes actores trabajaron juntos en Regretting You del 2025, una película que marcó el inicio de una conexión que trascendió la pantalla. Desde entonces, han compartido algunos momentos de su relación públicamente.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quién es la pareja de McKenna Grace? Su historia con el actor Mason Thames IG: @MasonThames

Elle Fanning y Gus Wenner

Elle Fanning, quien interpreta a una joven Effie Trinket, mantiene una relación con Gus Wenner, vinculado profesionalmente a la revista Rolling Stone.

Su romance comenzó en 2023 y, aunque ambos suelen mantener un perfil discreto, han aparecido juntos en diferentes eventos de la industria cinematográfica y de la moda.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quién es la pareja de Elle Fanning? Jeff Kravitz/FilmMagic

Maya Hawke y Christian Lee Hutson

Maya Hawke, quien interpreta a Wiress, encontró el amor en el músico Christian Lee Hutson, con quien compartía una amistad antes de iniciar su relación sentimental. La actriz de Stranger Things y el cantautor se casaron el 14 de febrero de 2026, convirtiendo su historia de amistad en un matrimonio.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quién es el esposo de Maya Hawke Instagram: Maya Hawke.

Kieran Culkin y Jazz Charton

Kieran Culkin, quien da vida a Caesar Flickerman, está casado con Jazz Charton desde 2013. La pareja se conoció en Nueva York y ha construido una familia mientras el actor desarrolla una exitosa trayectoria cinematográfica y televisiva. Actualmente tienen tres hijos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quiénes son las parejas reales de sus protagonistas? John Lamparski/Getty Images

Jesse Plemons y Kirsten Dunst

Jesse Plemons, encargado de interpretar a Plutarch Heavensbee, está casado con la actriz Kirsten Dunst. Su historia comenzó durante el rodaje de la serie Fargo en 2015. Después de varios años de relación, se casaron en 2022 y actualmente son padres de dos hijos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: ¿quién es la esposa de Jesse Plemons? Getty Images

¿Quién es la pareja de Whitney Peak, la actriz que interpreta a Lenore Dove?

Whitney Peak interpreta a Lenore Dove Baird, uno de los personajes centrales en la historia personal de Haymitch Abernathy. A diferencia de algunos de sus compañeros, la actriz ha mantenido su vida sentimental fuera de la atención pública. Hasta ahora, no existe una relación actual confirmada públicamente que permita identificar a su pareja.

¿Quién es la pareja de Whitney Peak, la actriz que interpreta a Lenore Dove? Getty Images

¿De qué trata Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

Basada en la novela de Suzanne Collins, Amanecer en la Cosecha transporta a los espectadores 24 años antes de los acontecimientos de la primera película de Los Juegos del Hambre. La historia sigue a Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 seleccionado para participar en la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta ocasión, el Capitolio duplica el número de tributos, convirtiendo la competencia en una de las más crueles de la historia de Panem. La película permite conocer el pasado de uno de los personajes más queridos de la saga y comprender los acontecimientos que marcaron su vida mucho antes de convertirse en mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.