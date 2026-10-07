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Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

La actriz, quien dará vida a Maysilee Donner en Amanecer en la cosecha, sorprendió en París con un diseño inspirado en el inolvidable look que Jennifer Lawrence llevó en En llamas.

Octubre 07, 2026 • 
Tania Franco
Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

Mckenna Grace acaba de protagonizar uno de los primeros grandes momentos de la promoción de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. La actriz de 20 años llegó al Musée Rodin de París con un vestido que inmediatamente transportó a los seguidores de la saga a uno de los momentos más recordados de Katniss Everdeen.

Grace asistió junto a Joseph Zada a la apertura de Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem, una exposición organizada por Lionsgate que reúne vestuario de las anteriores películas de Los Juegos del Hambre con piezas de la nueva entrega. El evento coincidió con la Semana de la Moda de París y celebró la importancia que la moda ha tenido en la construcción del universo de Panem.

Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

La nueva generación de Los Juegos del Hambre

Mckenna Grace y Joseph Zada forman parte de la nueva generación que encabezará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. Zada interpreta al joven Haymitch Abernathy, mientras que Grace da vida a Maysilee Donner, una de las tributos del Distrito 12.

Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power Of Panem At The Musée Rodin In Paris

Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

La historia se desarrolla durante los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, décadas antes de la historia de Katniss Everdeen. La película, dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins, llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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